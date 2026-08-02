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Mikel Landa, símbol del ciclisme basc, tornarà a l’Euskaltel a partir del 2027

L’alabès, que va patir un accident a la Itzulia a l’abril, disputarà la Vuelta, als 36 anys, amb el Soudal i tancarà al País Basc la seva carrera esportiva.

Mikel Landa mostra el mallot de l’Euskaltel. | EUROPA PRESS

Mikel Landa mostra el mallot de l’Euskaltel. | EUROPA PRESS

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Sergi López-Egea

Mikel Landa, símbol del ciclisme basc, líder d’un moviment denominat landisme que va més enllà de l’àmbit esportiu, serà el líder de l’Euskaltel les temporades 2027 i 2028, presumiblement els seus dos últims exercicis en el pilot internacional. Tancarà així una brillant carrera que aquesta temporada, amb el Soudal, el portarà a córrer la Vuelta, abans la Clásica de Sant Sebastià (disputada ahir amb triomf d’Evenepoel) i la Vuelta a Burgos, que comença dimarts i que ja ha guanyat dues vegades.

Als 36 anys, Landa afrontarà el final d’una temporada 2026 que va estar marcada per la caiguda que va patir a la Itzulia a l’abril al ser envestit, sense voler, pel cotxe mèdic de la carrera en un descens. L’accident, sense aparents seqüeles greus, es va complicar més del compte i va fer que el corredor hagués de renunciar primer al Giro i després del Tour. L’any que ve tornarà a l’Euskaltel, que amb el concurs de Landa es guanyarà presumiblement una targeta d’invitació per a la Vuelta i afrontarà amb l’equip basc, amb la qual ha col·laborant sempre com a mecenes en les principals carreres del calendari espanyol.

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Per a l’Euskaltel és el retorn d’un símbol. Landa va fer els seus primers passos a la Fundació Euskadi, als equips Orbea (2009-2010) i Euskaltel-Euskadi (2011-2013), abans de fer el salt a Astana, Sky, Movistar, Bahrain i ara Soudal. En la seva trajectòria posterior va aconseguir dos podis al Giro amb dos tercers llocs (2015 i 2022), a més d’un quart lloc el 2019; dos quarts llocs al Tour (2017 i 2020), un cinquè el 2024 i un altre cinquè a la Vuelta d’Espanya el 2023.

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