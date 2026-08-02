Paula Blasi supera les adversitats i es vesteix de blanc al Tour
La corredora catalana s’aixeca en primera posició entre les menors de 25 anys en una etapa inicial que guanya la neerlandesa Lorena Wiebes, que lidera la classificació general.
Sergi López-Egea
Paula Blasi comença el Tour de blanc immaculat. Malgrat les restriccions imposades pel seu equip, l’UAE, que la vol veure de gregària i no de líder, la corredora catalana va ser la millor jove de la primera etapa i, per tant, ja s’ha situat com a líder de la classificació de les menors de 25 anys; el mateix mallot amb el qual va arribar a París fa una setmana el ciclista mexicà Isaac del Toro. Va saber col·locar-se en l’arribada a Lausana i va travessar la meta en onzena posició.
Allà, la millor velocista del món es va imposar gràcies a la seva experiència en aquesta mena d’arribades. El carrer costerut de Lausana que portava a la cota de Saint François no va ser un obstacle perquè la neerlandesa Lorena Wiebes es vestís amb el primer jersei groc.
Un triomf per oblidar la polèmica en la qual es va veure immersa en el Giro. Com va passar ahir, Wiebes (27 anys) va guanyar en l’esprint la primera etapa de la ronda italiana. Va pujar al podi i va recollir la mallot rosa. No obstant, els jutges no només la van desposseir de la victòria, sinó que la van expulsar del Giro per guanyar amb una bici per sota del pes reglamentari de 6,8 quilos. De res van servir les al·legacions presentades per l’SDW, el seu equip.
Hi va haver una altra circumstància interessant i que va afectar de ple Blasi, al marge de la recompensa del jersei blanc. L’UAE havia iniciat el Tour amb la consigna que la polonesa Dominika Wlodarczyk era la cap de files i que la catalana havia de treballar per a ella, ja que l’any passat va ocupar la quarta plaça de la general. La segona líder de l’equip és la veterana italiana Elisa Longo Borghini.
Arribada en alt
Wlodarczyk va caure en l’últim quilòmetre, i com que la meta estava considerada una arribada en alt, en un port de quarta categoria, no es va poder beneficiar de la zona protegida que impera sempre en els últims tres o cinc quilòmetres de les etapes planes, depenent del perill que s’intueixi. En aquell accident va perdre 37 segons i ara està a 29 de qui ha sigut assignada com la seva ajudant.
Blasi no va tenir problemes durant l’etapa camí de recollir el jersei blanc, tot i que va ser estrany veure-la baixar al cotxe a buscar aigua, una missió de la qual normalment estan excloses les caps de files; per tant, va ser una imatge que pot indicar per on es mou l’estratègia de l’UAE, si no comencen a canviar els arguments a partir d’ara. Van concedir marge a una escapada de la qual formava part la navarresa Idoia Eraso. Com passa sempre, competeixin homes o dones, tot va estar calculat perquè la fuga acabés a sis quilòmetres de meta, en una estrena de Tour marcada per diferents caigudes.
Vollering pren posicions
Després va caldre jugar-se la victòria en l’estratègia. Era important arribar ben col·locada als carrers costeruts de Lausana. Se sabia, tot i que amb la meta una mica més amunt, que en la visita del Tour del 2022 van ser ciclistes de primer nivell els que van lluitar pel triomf que va acabar guanyant Wout van Aert, que ara lidera la Volta a Dinamarca en la seva preparació per a la Vuelta espanyola.
Així que en un vibrant final ja es va poder veure com prenien posicions corredores com Demi Vollering (que es presenta com la candidata número u a la victòria final) i l’última guanyadora de la prova, la francesa Pauline Ferrand-Prévot. La neerlandesa es va classificar en tercera posició i la francesa en la vuitena, just per darrere de la guanyadora del 2024, la polonesa Katia Niewiadoma.
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