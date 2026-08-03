El Barça no s’inquieta per la sortida de Ferran al PSG
El club confia que té temps i recanvis per poder cobrir la baixa de Lewandowski i no li consta que el valencià se’n vulgui anar.
Jorge Dávila
El Barça obre els 30 últims dies de mercat sense haver pogut contractar el substitut de Robert Lewandowski i les veus del mercat retronen amb la possible marxa de Ferran Torres per una oferta del París Saint-Germain. De tenir dos davanters centres que han guanyat els cinc títols de l’era Hansi Flick a perdre’ls tots dos.
L’amenaça no inquieta el Barça, que confia en un ventall d’opcions per cobrir l’absència de Lewandowski: disposa de Ferran, Dani Olmo, Hamza Abdelkarim desperta esperança i els tècnics preveuen que els dos fitxatges (Anthony Gordon i Karim Adeyemi) puguin jugar a l’eix de l’atac.
La defensa, línia completa
D’altra banda, al club no li consta l’interès del PSG per Ferran ni Ferran ha comunicat la voluntat d’anar-se’n. El davanter té contracte fins al 2027 i la idea del Barça és renovar-lo, tenint en compte el rol que ha adquirit i el rendiment que ha ofert. El futbolista ara pot jugar amb el temps –al desembre seria lliure de negociar amb qualsevol–, la seva cotització –l’autor del gol del Mundial– i la necessitat del Barça de tenir un ariet contrastat a les seves files.
Flick desitja (i espera) que Ferran continuï, però espera esdeveniments. No ha volgut contactar-hi "per respectar les seves vacances" fins que no s’incorpori el dia 12 com els altres internacionals espanyols i sàpiga a què atenir-se. Però Flick no pot estar del tot tranquil amb la davantera com ho està amb les altres línies. Amb excedents entre els 17 del planter que estan a les seves ordres.
Quatre són defenses i van debutar amb ell en competició oficial. El problema és que les quatre posicions de l’última línia ja estan doblades, considerant que Eric Garcia, el multiús de Flick, exerceix de lateral dret amb Jules Kounde i que el retorn de João Cancelo està emparaulat per compartir el lateral esquerre amb Alejandro Balde.
Després d’Héctor Fort, que va ser cedit a l’Elx, i Jofre Torrents, que es va lesionar al febrer, van debutar Xavi Espart i Álvaro Cortés. Espart, de 19 anys, va disfrutar de cinc aparicions exercint de lateral dret, tot i que la seva veritable posició és la de migcampista. Des d’allà va comandar el triomf d’Espanya a l’Europeu sub-19 d’aquest estiu i la UEFA el va triar a l’onze ideal del torneig. "Per ser al Barça, jugaria en la posició que fos", va dir ahir en la concentració de Birmingham, conscient que és molt car quedar-se al primer equip.
Amistós cancel·lat
Tan car com ho té Cortés, central esquerrà com Gerard Martín. El defensa aragonès va jugar els 90 minuts de l’Alabès-Barça de l’antepenúltima jornada. A la seva edat (21 anys) entén que "l’etapa del filial ja l’he passada" i aspira a quedar-se. "El que decideixi el club sobre mi ho tindré per correcte, ho acataré i ho respectaré", va afirmar.
Tindran l’avinentesa de convèncer Flick en el triangular de dissabte després de cancel·lar-se l’amistós d’avui davant el Preston North End.
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