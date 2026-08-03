Els futbolistes gironins, de moda i cotitzats
Arnau Ortiz pica pedra a còpia de gols per guanyar-se un lloc al primer equip de l’Atlètic de Madrid, mentre Pep Chavarria serà traspassat al Chelsea convertint-se en la venda més cara de la història del Rayo Vallecano
Avui fa tot just set dies, la plaça del Perelló de Vilablareix es va omplir de gom a gom per homenatjar Pau Cubarsí. Natural d’Estanyol però amb gran part de la família al poble que fa frontera amb Girona, el jove futbolista acabava de convertir-se en campió del món amb la selecció espanyola. I no només això, sinó que havia estat designat com el millor defensa del Mundial. I això, amb només 19 anys. Una rara avis? Potser sí. Però cada vegada més gironins treuen el cap i diuen la seva a primer nivell. Cubarsí no és l’únic que està de moda. N’hi ha més. De moda i cotitzats. Casos com els dels empordanesos Arnau Ortiz i Pep Chavarria en són un clar exemple. El primer, més jove i amb currículum en d’altres categories, té fam i fe per estar a Primera; el segon, més consolidat a l’elit, està a punt de fer un dels passos més importants de la seva carrera i saltar a la Premier League. Poca broma.
Cubarsí, al cim. Ve de signar una Copa del Món excelsa amb Espanya, és titular al Barça i a part de competir a la màxima categoria també ho ha fet a la Lliga de Campions. No és l’únic gironí amb bajatge al capdamunt. El lloretenc Sergi Cardona s’afegeix a la festa: va créixer amb el Las Palmas a Segona, però també va jugar a Primera amb el conjunt canari. Ara forma part de la plantilla del Vila-real, club amb el qual té encara un any més de contracte. Un trajecte més extens ha completat fins ara Gerard Gumbau, de Campllong, que pertany al Granada mentre està per veure si tornarà a fer el salt (cedit) a un altre club. Noms i més noms, encara que aquest estiu n’hi ha que brillen amb llum pròpia. Un d’ells, el d’Álvaro Rodríguez. El palamosí, autor del gol que va permetre a l’Elx salvar-se en l’última jornada del curs passat (i va enviar de retruc el Girona al pou de Segona), marxava al Bournemouth anglès a canvi de 25 milions d’euros fa unes setmanes. Un viatge similar, per quantitat i competició de destí, és el que viurà Pep Chavarria. El figuerenc, amb 28 anys i després de quatre temporades a l’elit vestint la samarreta del Rayo Vallecano (abans havia defensat els colors del Saragossa, Olot i Figueres) farà les maletes per anar-se’n a la Premier League. El Chelsea està disposat a pagar 25 milions d’euros per contractar-lo, pel que es convertirà en la venda més cara de la història del conjunt de Vallecas. El Saragossa, el seu anterior club (hi va jugar tres anys a Segona), s’emportarà un pessic d’aquest traspàs (uns 2,2 milions d’euros) i fins i tot a Vilatenim en podria treure algun benefici.
Arnau Ortiz posa la directa
De moda també ho està Arnau Ortiz. Nascut a Vilafant el 2001 (farà 25 anys aquest mes d’octubre) l’atacant ha posat la directa disposat a guanyar-se una plaça a la Primera Divisió. Hi arribaria després de picar molta pedra:primer al juvenil del Figueres i al Peralada, abans de provar sort al Girona, Penya Deportiva, Múrcia, Eldenc, Cartagena i Śląsk Wrocław polonès. Va ser l’any passat, al filial de l’Atlètic de Madrid, quan va explotar. Amb 23 gols en 36 partits va ser un dels artífexs de l’excel·lent curs dels de Fernando Torres, que van disputar (sense èxit) el play-off d’ascens a Segona.
Massa gran per continuar al segon equip, s’ha guanyat a pols fer la pretemporada amb l’Atlètic de Simeone i no està passant desapercebut. Ni de bon tros. El Cholo ha decidit aprofitar el seu olfacte i l’ha acostat a la porteria (fins ara havia jugat com a extrem) i Arnau Ortiz li ha retornat la confiança amb un parell de gols: contra el Getafe i, dissabte passat, davant el Manchester United. «Intento aprofitar el màxim les meves oportunitats i, alhora, gaudeixo de cada moment. Em sento en el dia a dia i no penso gaire en el demà. Treballo dur, al màxim. Això és l’únic que està a les meves mans», declarava dos dies enrere. Quedar-se, el seu somni. I si no pot ser, diversos clubs li obriran les portes de bat a bat. Per què? Està de moda i cotitzat.
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