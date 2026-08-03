Espanya es jugarà avui l’or amb Rússia en el lliure per equips
Els joves Carla Lorenzo i Jordi Cáceres van vorejar el bronze en el duo mixt tècnic en què un ‘base mark’ dels russos va fer somiar en el podi.
Fermín de la Calle
Espanya es jugarà dilluns l’or en la disciplina de lliure amb Rússia si no passa res estrany. Les preliminars van evidenciar ahir que les dues seleccions són les favorites a lluitar per pujar a dalt de tot del podi en la categoria reina de la natació artística. El duel que van viure a la piscina durant anys Andrea Fuentes i Svetlana Romàixina es repetirà, però aquesta vegada com a seleccionadores.
Les espanyoles van vorejar l’or en el duo lliure mixt i van quedar a tres dècimes, i a sis en el duo lliure femení. Mentre en el solo masculí van ser a prop de la medalla, a quatre dècimes del podi. Ahir va tocar el torn a les preliminars de l’equip lliure, la prèvia de la final que es viurà avui a París a partir de les 16 hores.
Fuentes-Romàixina
Espanya va elevar ahir la dificultat dels exercicis que havia mostrat en les sessions anteriors i un base mark, una penalització en una acrobàcia, els va fer passar a la final en segona posició darrere de les russes. Si Espanya no comet cap error a la final, les de Romàixina hauran de millorar l’exercici que van fer en les classificacions per superar les nedadores de Fuentes.
En l’equip de lliure que va saltar al Centre Aquàtic de París no van ser presents Iris Tió ni Dennis González. Cris Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluís, Alisa Ozhogina i Sara Saldaña van desplegar la rutina La Locura, que es va penjar l’or europeu i el bronze mundial el 2025.
Or britànic
A més, ahir es va disputar la final de duo mixt tècnic en què van participar Carla Lorenzo i Jordi Cáceres, la segona parella espanyola, que va acabar quarta a prop de les russes, a les quals una altra penalització gairebé deixa sense medalla. Fuentes apostava per la jove parella per descarregar proves a Dennis González i Mireia Hernández i per fer créixer aquest duet.
Cáceres i Lorenzo van saltar a la piscina sense pressió i sabent que si complien el seu exercici podien estar a prop de les medalles. Una fallada dels favorits a lluitar pel podi els acostaria a les medalles. La Gran Bretanya, Itàlia o Rússia s’havien de repartir les medalles. Amb 229,6783 punts, els britànics Isabelle Thorpe i Ranjuo Tomblin es van penjar l’or, els italians Filippo Pelati i Lucrezia Ruggiero van lluitar pel primer lloc (229,0092), i en el tercer escaló del podi van quedar els russos Alina Rumiantseva i Zakhar Trofimov frenats pel seu error (215,9201). Molt a prop de Cáceres i Lorenzo, que van sumar 210,8584.
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