Florentino es desmarca de la FIFA i s’abraça a la UEFA
Fermín de la Calle
El Reial Madrid es va pronunciar ahir sobre la controvèrsia que ha generat Gianni Infantino amb el seu pla de privatitzar part del Mundial. En el comunicat, el club presidit per Florentino Pérez afirma que "valora molt positivament" la decisió de la FIFA d’"abandonar la proposta de venda parcial dels drets comercials de les seves competicions". El club considera que és "una bona notícia per al futbol, per a les seves institucions i, sobretot, per als milions d’aficionats al nostre estimat esport", assenyala. "El Reial Madrid vol expressar l’agraïment a la UEFA, a les confederacions i federacions i a totes les institucions que s’han oposat amb fermesa i responsabilitat a aquest projecte. La seva unitat i el seu sentit del deure han protegit al futbol en un moment decisiu".
L’entitat blanca afegeix que "els clubs són la base sobre la qual es construeix el futbol de seleccions i la Copa del Món. Són aquests els que descobreixen, formen, desenvolupen i posen al servei de les seleccions nacionals als futbolistes que fan possibles aquestes grans competicions. El futbol de seleccions i el Mundial són, sobretot, esdeveniments d’interès públic, i conformen un patrimoni que pertany a les nacions, als aficionats i al conjunt de la societat". Per això, el Madrid apunta que "no han de ser tractats mai com a simples actius financers destinats a ser comercialitzats en benefici d’uns quants".
Iniciativa "inacceptable"
I acaba el comunicat afirmant que "el Reial Madrid s’oposa amb fermesa a qualsevol intent de vendre els ingressos comercials futurs de les competicions sense assumir a canvi cap dels seus costos ni dels seus riscos". L’entitat manté que "són els clubs que els suporten, i qualsevol iniciativa que pretengui apropiar-se dels ingressos futurs del futbol sense assumir les responsabilitats que els generen resulta inacceptable i no s’ha de tornar a plantejar més".
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