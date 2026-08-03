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Esport Femení

Girona acollirà la primera jornada del nou cicle de conferències «Lideratge de l’esport en femení»

Stefi Batlle, CEO del Bàsquet Girona, serà l'encarregada d'oferir la ponència inaugural

El projecte impulsat pel Departament d'Esports del Govern s'inaugurarà el dia 15 de setembre

Stefi Batlle serà l'encarregada de donar el tret de sortida del nou cicle de conferències amb la ponència inaugural

Stefi Batlle serà l'encarregada de donar el tret de sortida del nou cicle de conferències amb la ponència inaugural / Marc Martí Font

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Andreu Coll

Girona

El Departament d’Esports del Govern de Catalunya ha anunicat que posarà en marxa un nou cicle de conferències titulades «Lideratge de l’esport en femení». Es tracta d’una iniciativa itinerant que arrencarà a Girona el dia 15 de setembre, i que farà parada a Lleida i Tarragona. El cicle s’emmarca en el Pla d’Impuls de l’Esport Femení a Catalunya, amb l'objectiu d'incrementar la pràctica esportiva entre nenes i dones i afavorir més presència femenina en els espais de direcció del sistema esportiu català.

L’Auditori-Palau de Congressos de Girona ha estat l’escenari escollit per aixecar el teló, dimarts dia 15 de setembre vora les 16.00h, amb una ponència inaugural centrada en el lideratge femení dins les organitzacions esportives, que anirà a càrrec de la CEO de Bàsquet Girona, Stefi Batlle. La jornada continuarà amb un seguit d’esportistes i exesportistes d’alt nivell, que compartiran les seves experiències personals i professionals, com també els reptes que han afrontat al llarg de la seva trajectòria. Es presentaran tres casos d’èxit vinculats al lideratge femení en l’esport. Finalment, també es retrà homenatge al Club Ciclista Baix Ter i a l’Olga Praderas per la seva contribució a la promoció de l’esport femení. Un cop donat el tret de sortida a Girona, el cicle seguirà fins a Lleida, el dia 15 d’octubre, i finalitzarà a Tarragona, el dia 10 de novembre.

Notícies relacionades

Abans de l’estrena d’aquest nou cicle de conferències, a Girona ja es viuran uns dies intensos. El 7 i 8 de setembre, la Càtedra d’Esport i Educació Física Centre d’Estudis Olímpics – UdG organitzarà les XII jornades de la Càtedra, acollint el segon Seminari Internacional FEMCoach. Es tracta d’una activitat formativa adreçada a entrenadors i entrenadores d’esportistes en etapa de formació. Posteriorment, el 3 d’octubre, l’Ajuntament de Girona organitzarà els tallers “Canviem imaginaris en l’esport. I jo, què puc fer?”. Una proposta per sensibilitzar, conscienciar, donar estratègies i eines per canviar realitats.

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