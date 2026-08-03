El Girona encara té molts deures pendents
Les declaracions de David López reflecteixen la preocupació d'una plantilla incompleta per la gestió del mercat del club
Gerard Ullastre
Les declaracions de David López després de la derrota del Girona davant l’Arsenal a Montilivi a la 49a edició del Trofeu Costa Brava van anar més enllà de la valoració d’un simple partit preparatori. El central, sense pèls a la llengua, va exercir de capità posant noms i cognoms a una preocupació que es respira dins el vestidor: el Girona ha de fer molts de moviments en el mercat quan falten menys de dues setmanes per l’inici de la Lliga. «Estem estancats» i «estem bloquejats», van ser dues oracions que va utilitzar per il·lustrar la situació en la qual es troba una plantilla que està a l’espera de moviments.
La prioritat és la rereguarda. Ara com ara, l’equip disposa de només dos jugadors del primer equip a l’eix de la defensa, una situació que el mateix David López va manifestar dissabte a zona mixta: «Ara mateix, de centrals només hi som en Francés i jo». A més, això s’emmarca en un context poc favorable pel club, ja que el temps juga en contra i el calendari s’acosta sense que s’hagi dut a terme una reconstrucció de la plantilla.
Les necessitats, però, no s’acaben aquí. La porteria va ser una de les línies que més interrogants va generar durant la temporada passada. Un interrogant que no s’ha esvaït aquesta pretemporada. Les sensacions dels primers partits de la temporada evidencien que no aniria malament incorporar almenys una peça per augmentar la competència sota pals.
Per si no fos suficient, la continuïtat d’alguns futbolistes no està garantida. El futur d’Arnau Martínez i Àlex Moreno continuen essent incerts, i una eventual sortida de qualsevol d’aquests jugadors afegiria llenya a un foc que creix cada dia que passa i s’acosta l’inici de la Lliga.
I precisament aquesta és la gran paradoxa del mercat. Mentre el Girona s’esforça per retenir dos jugadors que pot ser que, malgrat els esforços perquè es quedin a Montilivi, acabin marxant, la principal dificultat que està tenint el club continua essent desencallar la rampa de sortida. Abans de poder incorporar nous reforços, el club necessita alliberar fitxes per tenir més marge de maniobra. El mateix David López va confessar que, tot i no conèixer els detalls de les negociacions, interpreta que la falta de moviments rau en la immobilitat en l’apartat de les sortides: «No sé si depèn de les sortides, entenc que sí». Aquesta situació de bloqueig condiciona tota la planificació esportiva i impedeix polir un equip amb mancances gairebé palpables.
Aquesta situació no és nova pel Girona. A l’estiu passat també es van voler fer els deures a última hora i l’equip va començar la competició domèstica sense tenir la plantilla confeccionada al 100%. Aquell retard va obligar a Míchel a operar a partir d’una plantilla encara en construcció, un succés que va accentuar el mal inici dels blanc-i-vermells el curs passat.
Al Girona li queden dues setmanes per desencallar un mercat bloquejat i no tornar a topar amb la mateixa pedra de l’any anterior. La plantilla encara presenta buits i és necessari materialitzar sortides perquè arribin reforços, i això el capità del Girona ho té clar.
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