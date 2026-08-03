Natació artística
Iris Tió aconsegueix un bronze per a Espanya amb el seu solo lliure a París
Iris Tió lidera les dues primeres medalles espanyoles en l’Europeu de natació artística
Espanya comença amb mal peu l’Europeu de natació artística
Begoña González
Iris Tió va sortir a demostrar que està per sobre de les supersticions, a donar-ho tot i a no deixar-se res fora de la piscina. La nedadora catalana va transmetre de principi a final l’amor que sent per la natació artística amb una sensibilíssima interpretació de ‘L’hymne a l’amour’ que li va permetre sumar el primer bronze d’Espanya en aquest campionat Europeu de París. La bielorussa Vassilina Khandoixka es va penjar l’or i l’alemanya Klara Meyer, la plata. La rutina de l’espanyola, que va veure la millor nota en impressió artística, va haver de conformar-se amb la sisena millor nota en la dificultat dels elements.
Khandoixka, que portava la segona dificultat més alta de la final, va aconseguir desenvolupar a la perfecció la seva coreografia amb una gran execució tècnica, tot i que artísticament no va arribar a emocionar, mentre que Bleyer, campiona d’Europa del 2025, amb la seva coreografia inspirada en l’espai d’Ona Carbonell, va aconseguir 289.2463 punts amb una altíssima impressió artística que va defensar amb confiança al ser-li retirat el ‘base mark’ que se li havia marcat en el seu quart element durant l’actuació.
Més enllà de la final de solo lliure femení, aquest dilluns promet ser un dia gran per a la selecció espanyola de natació artística. Cridades a arribar al podi a les tres finals previstes per a aquest quart dia de competició europea, la primera a posar a prova els seus resultats preliminars va ser Iris Tió. La catalana ha continuat sent la gran esperança espanyola en aquesta cita, després d’haver aconseguit amb Dennis González en duo lliure mixt i amb Lilou Lluis en duo lliure femení les dues medalles de plata que fins ara ostenta la selecció nacional, i nedarà un total de set coreografies en aquest campionat.
La tornada de Rússia
La tornada de Rússia i una sèrie de desafortunats ‘base marks’ estan llastant fins ara la participació del combinat nacional. Iris Tió i Lilou Lluís van veure una d’aquestes penalitzacions en el primer híbrid de la seva rutina en duo tècnic femení sobre l’‘Estiu’ de Vivaldi, que les va deixar fora del podi i el mateix va passar en les preliminars de la rutina d’equip lliure que ha deixat les espanyoles segones sis punts per darrere de Rússia a falta del que acabi passant aquesta tarda a les 16.00 hores a la final.
En aquest solo femení lliure, Rússia, encara anomenat equip neutral B, aportava la targeta de dificultat més alta a aquesta final. Valeria Plekhanova, la més jove de tota la final amb tan sols 16 anys, amb la seva coreografia ‘diàleg de l’ànima’ sobre una cançó de Los Scorpions, va brodar la seva actuació i va aconseguir fer a la perfecció dos híbrids molt complicats de més de 16 punts que li van valer un total de 268.9412 que la van deixar en sisena posició.
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