L’Arsenal colla Vinícius i el Madrid es nega a pagar-li la prima
El brasiler s’incorpora a la pretemporada aquesta setmana mentre els ‘gunners’ ja han comunicat als seus agents que l’esperen amb els braços oberts si Florentino el posa el mercat.
Fermín de la Calle
Vinícius es presentarà aquesta setmana a la pretemporada del Reial Madrid amb el somriure renovat, després de sotmetre’s a un procediment estètic d’harmonització facial i de mentó (mentoplàstia) en una clínica de Goiania, al Brasil, mentre el seu futur al club blanc penja d’un fil.
El brasiler acaba contracte amb el club de Concha Espina el 30 de juny del 2027 i encara no ha decidit el seu futur: una renovació o una venda perquè el Reial Madrid no vol deixar que se’n vaig lliure d’aquí uns mesos sense rendibilitzar-ne la sortida. L’estratègia del futbolista i dels seus agents, l’empresa Roc Nations Sports, que dirigeix el músic i productor Jay-Z, és ben senzilla.
No han renovat per deixar que passés el temps fins a arribar a aquesta última temporada amb la possibilitat de quedar lliure i exigir al Reial Madrid una prima de fitxatge exactament igual a la que paga el club als futbolistes que arriben lliures al Santiago Bernabéu. Cosa que ha fet recentment amb jugadors com Mbappé, Rudiger, Alexander-Arnold i Konaté.
Sergio Ramos, Cristiano...
El carioca exigeix aquesta prima per renovar i no quedar lliure, un fet que el club es nega a assumir, com ja va passar en casos anteriors amb futbolistes que van desafiar el club i se’n van anar per la porta del darrere, com Sergio Ramos i Cristiano Ronaldo. Florentino es nega a pagar una prima de fitxatge a un jugador que és al club i al qual ha ofert una millora de contracte per renovar. I la seva posició és inamovible, com ja va informar fa mesos els agents del futbolista al posar sobre la taula l’última proposta amb millora.
La negociació es va refredar perquè les dues parts van tensar la corda i ara la situació és que el Madrid es nega a canviar d’opinió i el futbolista ja té una sucosa oferta de l’Arsenal per negociar la sortida als gunners davant la negativa de Florentino.
Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, l’Arsenal ja ha manifestat als agents de Vinícius que el brasiler és una prioritat per a Mikel Arteta a l’hora de reforçar-se en aquest mercat. Andrea Berta, director esportiu del club londinenc i exdirigent de l’Atlètic, espera que Vinícius tanqui la porta a la negociació i obligui el Reial Madrid a posar-lo al mercat, per entrar en escena i fer una oferta. Arteta ja ha donat llum verda a l’arribada de Vinícius com a reforç per defensar el títol de la Premier i el brasiler sap que l’esperen a Londres amb els braços oberts.
El Reial Madrid ha deixat anar a la premsa afí a Florentino Pérez que el jugador ha rebaixat les pretensions i s’ajustarà a l’última oferta del Madrid. L’entorn del jugador, però, insisteix que no és veritat i que Vinícius és en aquests moments un dels futbolistes que més contractes publicitaris genera en el futbol. Fins a 16 en tenia durant la disputa del Mundial, cosa que el convertia en el reclam més gran per als patrocinadors per sobre fins i tot del seu company al Madrid, Mbappé.
El club blanc insisteix que "no hi ha cap futbolista que estigui per sobre del Reial Madrid". I això significa que no millorarà l’oferta ni assumirà el pagament de la prima del fitxatge del jugador. Es dona la circumstància, a més a més, que els blancs faran públic ben aviat el fitxatge de Yan Diomande, un acord que està lligat amb l’RB Leipzig a falta d’acabar de tallar els serrells i fer-ho oficial. L’extrem ivorià pot jugar per la dreta o l’esquerra i la seva arribada mitiga el mal davant la possible baixa de Vinícius.
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