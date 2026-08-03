Automobilisme
Així és Madring, el circuit que li va treure el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 a Montmeló
El GP d’Espanya torna a Madrid després de 45 anys el segon cap de setmana de setembre
Max Pérez
Queda poc més d’un mes perquè es faci realitat el retorn de la fórmula 1 a Madrid després de 45 anys d’absència. La seva tornada al gran circ porta polèmica i expectatives i, a 40 dies de la seva estrena, encara queda molta feina per fer. El GP d’Espanya tindrà lloc l’11 de setembre i, amb aquest, també es mostrarà al món el nou circuit urbà anomenat ‘Madring’.
Montmeló s’ha hagut de reinventar
L’adjudicació d’aquest Gran Premi va ser una de les aspiracions del Govern d’Isabel Díaz Ayuso que més van cridar l’atenció. Una aposta que al confirmar-se va perjudicar el ja històric Circuit de Barcelona-Catalunya, que es trobava precisament immers en unes intenses negociacions per mantenir-se en el calendari del gran circ.
Els bòlids de la F1 passaran de córrer anualment al circuit ubicat a Montmeló, a fer-ho cada dos anys, en el reanomenat com a GP de Barcelona-Catalunya, que es va estrenar el mes de juny passat després de perdre la denominació espanyola en favor de Madrid. Ara per ara, serà una prova més del campionat els anys 2028, 2030 i 2032. Una situació completament diferent de la del Madring, que es va assegurar la seva presència per als pròxims 10 anys, fins al 2035.
El Madring en detall
El nou circuit tindrà una distància de 5,4 quilòmetres i la carrera de diumenge constarà de 57 voltes. El disseny es caracteritza per tenir poques zones de recta, tot i que sí que disposa d’un total de 22 revolts enllaçats que donaran velocitat als cotxes. Com a gran al·licient, Madring comptarà amb la corba més llarga del campionat, batejada com La Monumental, amb gairebé 550 metres de longitud i un peralt del 24%.
Els pilots de Ferrari, Charles Leclerc i Lewis Hamilton, van poder provar-se en el nou circuit i tots dos van destacar que la classificació serà clau per a la definició del Gran Premi. Tot i que les seves opinions sobre Madring van ser molt dispars. «Crec que m’encantarà Madring», deia el monegasc. Mentre que el britànic no es va mostrar gaire entusiasmat: «Fa la sensació que és un circuit de tornada de classificació. No hi ha pràcticament rectes, així que sembla un lloc difícil per avançar», va detallar.
Un impacte de 467 milions d’euros
Un dels al·licients de la Comunitat de Madrid per recuperar el GP d’Espanya era el seu potencial econòmic. Segons un estudi de PwC sobre el seu impacte econòmic, les estimacions de la contribució de l’esdeveniment a Madrid s’eleven fins a 467 milions d’euros i 8.850 llocs de treball, xifra que equival al 5,7% del valor afegit brut directe generat pel sector d’activitats recreatives de la regió.
Els sectors que més percebran un impacte positiu, segons l’informe, són l’hostaleria (59 milions d’euros), el transport (22 milions d’euros) i el comerç minorista (18 milions d’euros). A més, la posada a punt del GP també suposarà beneficis per a la indústria manufacturera (72 milions d’euros), la construcció (50 milions d’euros), els serveis professionals (33 milions d’euros) i les tecnologies de la informació i la comunicació (19 milions d’euros).
Sens dubte, hi ha una gran expectativa per al Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1, que ja ha venut més de 120.000 entrades per a tribunes i zones vip. El temps i diners invertits donarà els seus fruits de l’11 al 13 de setembre. Tot i que, el realment complicat serà convèncer els aficionats més puristes, cansats de circuits urbans com Jiddah, Las Vegas o Miami.
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