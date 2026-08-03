El Marc, el nen de 9 anys que imita Márquez: "M’encanta com t'ensenya a pilotar"
En la vida perquè et passin coses màgiques, no només has de merèixer-les sinó tenir sort. Com la que va tenir el petit Marc Solés, de 9 anys, pilot de les petites categories que, de sobte, es va trobar, a Motorland, amb deu dels millors pilots del món, entre ells els germans Marc i Àlex Márquez.
Emilio Pérez de Rozas
Un Marc té 33 anys; l’altre Marc, només 9. Un Marc ha sigut nou vegades campió del món de motociclisme; l’altre Marc, ni ho somia (de moment), només es diverteix. Un Marc pilota motos de 1.000 cc, autèntics monstres de la velocitat; l’altre Marc pilota petites motos, minimotos, de 110 cc, suficients per ser ràpid, molt ràpid.
Un Marc ho sap tot, tot i que assegura que cada dia aprèn alguna cosa; l l’altre Marc és una esponja, només viu per aprendre, a l’escola, a casa i a la pista. Un Marc simula estar de tornada de tot i no és cert, que va, que va; l’altre Marc continua entretenint-se amb la moto, sota la supervisió del papa Marc, quin altre Marc.
Un Marc venia de vacances, més curtes de l’habitual ja que volia continuar entrenant-se i recuperant-se de la seva espatlla dreta. Estem parlant, com no, de Marc Márquez Alentá, que es va presentar al circuit de Motorland (Alcanyís, Aragó) per provar-se amb la Ducati V2 Panigale, una moto de carrer el més semblant al seu ‘Desmosedici’ de MotoGP. L’altre Marc, de cognom Solés, es va acostar al circuit aragonès per provar algunes coses noves en el seu minimoto de 110cc.
«Havíem corregut, el cap de setmana anterior, una prova del Campionat d’Espanya de Minivocitat», explica pare Solés a El Periódico sobre la sorpresa que es van emportar ell i el seu minijo, dijous passat, quan van tornar a Motorland, després de dormir al càmping del circuit. «Vam arribar, com sempre, molt aviat, a les vuit o així i, de sobte, comencem a veure un comboi de furgonetes i cotxes. I van començar a sortir dels automòbils Marc i Àlex Márquez, David Alonso, MáximoQuiles...què sé jo, tots. El meu Marc al·lucinava, no s’ho podia creure».
«Tot molt correcte»
Total que els Solés van posar fil a l’agulla, van agafar els seus estris, van preparar la seva moto i es van posar a donar voltes. Quan els campions ja estaven llestos per començar a entrenar-se, alguns periodistes li van demanar al minijo que s’apartés perquè volien fer-li una fotos al jove de Cervera (Lleida),cosa que, pel que sembla, no li va agradar gaire al campioníssim. «Tot molt correcte, ull, tot molt correcte», diu el pare.
El cert és que el Marc (Márquez, sí) es va interessar des del minut u pel xaval i les seves maneres. Pare Solés es va acostar un moment al grup de campions i els va comentar que «si molestem, si el Marc no pot continuar entrenant-se, donant voltes a la pista, ens n’anem, no hi ha cap problema», va suggerir. I el Marc li va dir: «No, no, ni parlar, podem anar amb compte, no hi ha problema, no venim a fer carreres».
Marc Márquez va fer, dijous, un parell de classes magistrals al petit Marc Solés, pilot de 9 anys, al qual es va trobar a Motorland. I, a més, va sortir a la pista amb ell per, a continuació, suggerir-li algunes correccions en el seu pilotatge. El minijo encara no surt de la seva sorpresa.
El cert és que es va produir una preciosa convivència entre tots: els grossots, els campions, els professionals i el minijo. «La veritat és que el Marc encara està al·lucinant del que li va passar», continua explicant el pare Solés. «Posin-se al seu lloc», em comenta el més gran dels Marc. «Té nou anys, disfruta amb les motos, sap que l’important són els estudis, però el nen s’ho passa molt bé sobre la moto. Som de Torroella de Montgri i el dia que se’ns acut tornar al circuit per provar unes cosetes, va i ensopeguem amb deu dels millors pilots del Mundial i, a sobre, amb els Márquez, campió i subcampió del món. ¿Vostè creu que hi pot haver millor somni, perdó, realitat, per a un nen com el Marc? Doncs no, no n’hi ha».
«Disfruta, fes-ho convençut»
En una de les aturades de l’entrenament, Marc va cridar al petit Marc i li va donar quatre o cinc consells. Fonamentalment que disfruti sobre la moto, que no persegueixi res que no sigui passar-s’ho bé i, sobretot, que pensi molt bé els riscos que pren. I sí, és clar, algun truc li va ensenyar per ser més ràpid. «Per exemple, quan arribis a una corba, prova de pujar lleugerament al piano, que el teu genoll acariciï el piano, ja que traçaràs molt millor i sortiràs amb més tracció de la corba. Però, sobretot, fes-ho convençut, decidit».
No va acabar aquí la cosa. Després d’aquesta petita xerrada, que es va repetir després una miqueta més breu, Marc li va demanar al minijo que pugés al seu minimoto i sortís davant seu. «¿Davant teu», li va dir el petit. «Sí, sí, faré dues o tres voltes darrere teu i, després, continuem parlant». I, sí, així va ser, el Marc perseguint el Marc,el Marc traçant al davant del Marc,el Marc guanyant el Marc. I papa Solés amb la boca oberta durant dues hores.
«Quina bona persona és, és un senyor, ha sigut formidable, ha sigut una sorpresa, m’encanta com t’ensenya a pilotar», va comentar el petit Marc a El Periódico. «Pensàvem que no ens trobaríem ningú i, ja veu, apareixen bona part dels nostres ídols, tots aquells pilots a qui admirem els nens».
El minijo, tot s’ha de dir, es va guardar el secret que ell sempre ha tingut com a ídol Valentino Rossi. ¡Uf!, com dir-li això a Marc Márquez. «No, no, no l’hi vaig dir, però, des d’avui, jo soc de MarcMárquez...i una altra miqueta de Valentino». El que no sap Marc Solés, nen, fill, pilotet del Campionat d’Espanya de Minivocitat (MiniGP 110) i del Campionat de Catalunya de Promovocitat (Promo RACC) és que l’habitació del més gran dels Márquez, a Cervera, estava plena de fotos del ‘Doctor’. Després, va passar el que va passar.
- Començar de 0 a un altre país: la mestra figuerenca que ha fet dels canvis una manera de viure
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- Un supermercat xilè prepara la seva arribada a Europa des de Vilablareix
- Un cotxe es desfrena i cau a l'aigua al port de Palamós
- Un foc a la xemeneia obliga a evacuar un restaurant de Platja d’Aro
- La Guàrdia Civil tanca la unitat de submarinistes de rescat a la Costa Brava, el lloc amb més immersions d’Espanya: «És una bogeria»
- Urbanisme de Girona ajorna la modificació per al nou institut Comtessa Ermessenda per un informe ferroviari pendent
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)