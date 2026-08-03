Paula Blasi es manté com a millor jove del Tour
La neerlandesa Lorena Wiebes suma la segona victòria consecutiva en un nou esprint, i la ciclista catalana conserva el jersei blanc.
Sergi López-Egea
Era un recorregut plenament suís pels voltants del llac Léman, que ja va ser escenari al capítol masculí de la contrarellotge del Tour que va guanyar Remco Evenepoel fa dues setmanes. La segona etapa de la Grande Boucle femenina no presentava dificultats afegides, ja que hi havia cinc cotes sense gaire duresa, sobretot situades a la part central del recorregut. Així que hi va haver repetidora en la victòria, que va ser per a la neerlandesa Lorena Wiebes. Paula Blasi va conservar el mallot blanc com a millor ciclista menor de 25 anys a la ronda francesa, que avui ja entra al territori originari de la prova.
La segona etapa va estar marcada per una fuga individual de la neerlandesa Riejanne Markus, que va aconseguir aguantar fins que va ser agafada a 600 metres de la meta. Sempre passa igual; escapades d’aquesta mena serveixen per obtenir almenys la recompensa de ser elegida com la combativa de la jornada dominical.
Blasi, per la seva banda, va estar gairebé sempre camuflada en el pilot principal, tot i que dos cops va ser vista treballant per a la seva companya italiana Elisa Longo Borghini, que exerceix molt de domini a l’UAE. Després a l’esprint la corredora catalana no va voler assumir riscos i es va deixar caure fins a la 19a posició, un lloc discret, però prou segur per mantenir el mallot blanc a l’esquena. "Portar aquest mallot em prova molt i representa una pujada de moral. Mantenir-lo fins a Niça [on diumenge que ve acabarà el Tour] seria genial, però dependrà de com es desenvolupi la cursa. Corro en un equip amb grans ambicions que vol aconseguir el mallot groc", va assegurar la ciclista catalana a Suïssa abans de partir. Queda el dubte de saber l’aposta veritable de l’UAE a l’hora d’aspirar al mallot groc de la cursa.
Ara per ara, el vesteix la neerlandesa Wiebes, de l’SD Worx, que es va exhibir en l’arribada a Ginebra, on va guanyar gairebé sense oposició per fer gala de la condició de millor velocista del món. Avui ho tindrà una mica més complicat en la tercera etapa, ja que, possiblement, amb l’esprint de Ginebra ja s’han acabat les arribades massives. Amb un territori més hostil hi ha esperances per a una escapada organitzada o per a un parany en tota regla si algun equip dels potents es posa juganer i té ganes de fer-la grossa.
Mireia Benito, ferma
Molt constant també es va veure la catalana Mireia Benito, peça clau a l’AG Insurance. És la doble campiona d’Espanya de ruta i contrarellotge i tot apunta que la temporada vinent correrà al Movistar, que continua negociant amb Blasi.
El conjunt espanyol és el més ben situat per contractar la d’Esplugues, si bé l’UAE pressiona perquè continuï a les seves files. Per això tota la polèmica sobre el paper que Blasi ha de tenir en aquest Tour, que entrarà en més dificultats a partir d’avui a França. Demà se celebra la contrarellotge i dimecres una etapa de categoria amb vuit ports abans que apareguin les vinyes de Beaujolais.
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