Bàsquet
La FEB estudia fórmules pels seus drets televisius
SolidSports, una plataforma sueca, passaria a fer-se càrrec de les transmissions dels partits de totes les categories de la federació
Andreu Coll
La FEB estudia un canvi de model per a les retransmissions de les seves competicions. Segons ha avançat el compte especialitzat La Pócima FEM, la federació ha tancat un acord amb la plataforma SolidSport per crear una pàgina pròpia que centralitzi totes les competicions estatals durant les pròximes cinc temporades. El projecte afectaria tant el bàsquet masculí com el femení i suposaria posar punt final al model gratuït que, fins ara, permetia seguir les competicions FEB a través de LaLiga+ i altres plataformes.
L'acord inclouria la Lliga Femenina Endesa, la Challenge, la LF2 i la resta de competicions FEB. El principal canvi seria l'aposta per un model de subscripció, encara pendent de definir. El canvi no afectaria únicament la manera de consumir els partits. La FEB també plantejaria una transformació completa del model de producció audiovisual. La intenció seria instal·lar càmeres fixes amb seguiment mitjançant intel·ligència artificial als pavellons, almenys en competicions com la Segona FEB i la Copa Espanya, automatitzant pràcticament tota la realització dels partits. El sistema incorporaria de manera automàtica el marcador, el cronòmetre i la resta d'elements gràfics de la retransmissió.
Els clubs, segons aquesta mateixa informació, no haurien d'assumir el cost de la instal·lació ni tampoc el de la producció dels partits. L'únic requisit seria disposar de connexió de fibra als pavellons i col·laborar en la instal·lació bàsica dels equips tècnics. El model també incorporaria un retorn econòmic per als clubs. La proposta planteja repartir un 20% dels ingressos generats per la plataforma, tot i que aquest repartiment no començaria fins al segon any de funcionament i únicament una vegada recuperats els costos inicials del projecte. La distribució dels ingressos es faria en funció del rendiment esportiu, prioritzant especialment les categories que fins ara no disposaven d'una estructura audiovisual consolidada.
La informació que ha transcendit apunta que el desplegament estaria assegurat, com a mínim, a la Copa Espanya, la Segona FEB i totes les competicions femenines organitzades per la FEB. L'objectiu de la federació seria avançar cap a una major professionalització del contingut audiovisual i centralitzar sota una única plataforma la gestió dels drets de totes les seves competicions.
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