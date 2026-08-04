Futur obert
Ferran Torres pressiona i desafia el Barça: «Ha de demostrar que m’estima»
El davanter valencià, que es troba de vacances, va atendre mitjans nord-americans, amb qui va parlar sobre el seu futur i la polèmica gorra ‘MAGA’ que portava en la celebració del Mundial
Max Pérez
Ferran Torres continua aprofitant les seves vacances, després de passar uns dies de sol i platja, ara es troba als Estats Units atenent els mitjans nacionals. Al país on va anotar el gol de la seva vida, el davanter del Barça es va mostrar obert a un canvi d’aires i va fer declaracions que no són del grat del seu club actual.
En una entrevista a ‘Sportico’, mitjà especialitzat en esports dels EUA, Ferran va deixar clar que una possible renovació dependrà de l’interès que mostri el Barcelona per ell. El davanter espanyol té contracte fins al 2027, per la qual cosa el club blaugrana ha de buscar-li una renovació, o una sortida per fer caixa si vol evitar que el futbolista surti lliure el pròxim estiu.
«Tot es parlarà»
«El Barça ha de demostrar que m’estima. Poden venir a negociar i, al final, tot es parlarà», va comentar Ferran amb tranquil·litat. L’atacant valencià també va ser preguntat per l’interès d’altres grans clubs europeus, que es va intensificar amb el seu gol a la final del Mundial contra l’Argentina i que va donar la segona estrella a la selecció espanyola.
En particular, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, campió de les dues últimes edicions de la Champions, va mostrar el seu desig de fitxar Ferran Torres. «Sempre és una bona notícia que equips com aquests s’interessin per tu», va assenyalar el jugador.
«Puc esperar i decidir»
Ferran va insistir que la seva prioritat és quedar-se al club blaugrana, però tot pot canviar en el futur: «Jo tinc contracte amb el Barcelona. És cert que en el futbol mai no saps què pot passar, però el més important és que, com que tinc contracte, puc esperar i decidir pel meu compte», va concloure.
En altres declaracions, en el programa ‘Today Show’ de la cadena NBC, el davanter de Foios va reconèixer que ha vist «mil vegades» el seu gol a la final del Mundial. «Només recordo tornar-me boig i sortir corrent. No podia descriure aquesta sensació amb paraules, cal viure-la», va explicar.
«Sincerament, no entenc de política»
A la CNN, Torres va ser preguntat per la gorra amb el lema ‘Make Spain Great Again’ que va lluir durant les celebracions del títol a Madrid. «Va ser un moment divertit perquè no tenia res a veure amb la política. Sincerament, no entenc de política. Només era per poder veure Espanya una altra vegada a dalt de tot, guanyant el Mundial», va afirmar el valencià.
El lema de la gorra és una adaptació del conegut eslògan ‘Make America Great Again’, utilitzat pel president nord-americà Donald Trump, i va desencadenar interpretacions com un gest de suport polític, una interpretació que Ferran va minimitzar.
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