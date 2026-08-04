Flick: "Sabem que hem de fer alguna cosa amb el nou"
L’entrenador del Barça afirma que té "total confiança en Deco" per reforçar la posició de davanter centre. La possible marxa de Ferran Torres al París SG agreujaria la situació.
Joan Domènech
Hansi Flick espera amb més impaciència a mesura que passen els dies que Deco, el director esportiu, fitxi un davanter centre per al Barça. L’arribada d’Anthony Gordon i de Karim Adeyemi no satisfan les seves expectatives perquè entén que l’equip necessita un perfil de futbolista com Robert Lewandowski, un home d’àrea. "Sabem que hi hem de fer alguna cosa", va dir ahir l’entrenador blaugrana al tancament de l’stage de Birmingham.
"Hem d’esperar. Tinc total confiança en Deco", va afirmar Flick, que no acaba de sentir-se tranquil amb la incertesa que comença a rondar al voltant de Ferran Torres, la pèrdua del qual agreujaria la situació. Els rumors de la seva possible marxa al PSG no cessen, i l’entorn del futbolista i el club ajornen el cara a cara fins a la tornada del davanter, a qui li queden nou dies més de vacances.
El desassossec es mantindrà mentre Ferran no clarifiqui la seva postura sobre si vol esgotar l’any de contracte, desitja renovar-lo o demana el traspàs, descontent per l’oferta inicial o el retard a presentar-l’hi. Flick espera el retorn del valencià i confia que continuarà igual de motivat o més després de ser l’heroi del Mundial. Igual que els altres set internacionals espanyols que es van coronar a Nova York. "Els campions mai s’aturen. Saben com guanyar títols. Això és molt important. Aquest títol els ha de donar més confiança. Saben que, quan treballes dur, quan et mantens concentrat cada dia, al final es converteix en una cosa especial. I això és el que també volem aconseguir aquesta temporada", va dir Flick, que va voler restar pressió a l’absència d’un nou al proclamar que té solucions per cobrir el buit de Lewandowski; si també es produís el de Ferran, la situació seria més preocupant.
"Lamine Yamal ha jugat un parell de partits amb nosaltres de fals nou. És un jugador fantàstic, de classe mundial, i s’hi pot adaptar", va afirmar, tot i que en els seus plans consta que continuï d’extrem dret. "Gordon i Adeyemi poden jugar de nou i a les dues bandes. Tenim moltes opcions, ja veurem què passa".
Sense més fitxatges
El focus està en la davantera. Flick no ha demanat a Deco, per exemple, un fitxatge per cobrir la baixa per lesió de Frenkie de Jong. Compta amb prou jugadors en la línia, tot i que quatre (Pedri, Gavi, Eric i Olmo) no han tornat, Fermín encara no ha reaparegut de la lesió i Marc Casadó és al mercat. Flick es va mostrar extremadament content de l’estada a Birmingham. "Un dels millors stages que he fet mai", va afirmar. A les condicions esportives de les instal·lacions de la federació anglesa s’afegeix el nivell dels futbolistes. Més de la meitat (17) eren de les categories inferiors. Dissabte s’hi va incorporar Jesse Bisiwu, un altre davanter que tampoc és un nou. A alguns no els coneixia i li han cridat l’atenció. Va esmentar Ebrima Tunkara, el més jove amb 16 anys, i l’israelià Orian Goren, de 17, els dos centrecampistes. No va voler aventurar quin futur immediat els espera al primer equip.
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