Curses d’orientació
El gironí Eloi Martí, primer Aligot convocat amb la selecció absoluta per a una World Cup
La World Cup 2026 és la competició més important del calendari internacional de curses d'orientació, després del Campionat del Món absolut.
Andreu Coll
Eloi Martí es convertirà demà dimecres el primer corredor d’Aligots Girona Orientació que competirà amb la selecció espanyola absoluta en una prova de la Copa del Món. Una classificació que transcendeix la seva trajectòria personal i que simbolitza el creixement d’un club dedicat a les curses d’orientació que, des de fa anys, treballa per formar corredors capaços d’arribar a l’elit internacional. Del 4 al 9 d’agost, la localitat txeca de Vyšší Brod acollirà la tercera prova de la World Cup 2026, la competició més important del calendari internacional després del Campionat del Món absolut. Martí formarà part dels sis integrants de la selecció masculina espanyola, al costat dels catalans Pau Llorens (CO Berguedà) i Quim Vich (CO Catalunya), en la que serà la seva primera internacionalitat absoluta.
Amb trenta anys, el gironí arriba a la cita conscient de la dificultat del repte, però amb la motxilla plena d’il·lusió per la fita aconseguida. Ocupa el lloc 414 del rànquing mundial en la modalitat de bosc i el 653 en esprint, lluny dels grans especialistes nòrdics que dominen habitualment la disciplina. Per primera vegada, però, un corredor format a Aligots competirà amb la selecció absoluta en una de les grans cites mundials de l’orientació. La competició començarà demà amb la cursa classificatòria. Dijous serà el torn de la final de llarga distància, dissabte es disputarà la mitja distància i diumenge es tancarà la prova amb els relleus, en una setmana que reunirà alguns dels millors especialistes del món.
La classificació d’Eloi Martí no és un cas aïllat. Més aviat és el primer resultat visible d’una generació que ha crescut pràcticament al mateix temps dins l’Escoleta d’Aligots i que aquest estiu ha començat a fer el salt a les principals competicions internacionals. Sense anar més lluny, el cap de setmana passat Jan Amat i Guinedell Faja van representar la selecció espanyola al Campionat del Món Universitari. Amat va acabar en la 61a posició de la mitja distància, mentre que Faja va signar una destacada dinovena plaça en aquesta mateixa prova i va ser vint-i-quatrena als relleus. Tots dos també havien competit setmanes abans al Campionat del Món Júnior disputat a Karlskrona (Suècia), juntament amb els també corredors d’Aligots Martí Pou i Maria Gumà.
La presència gironina a l’elit internacional no s’acaba aquí. Dies abans, Bruna Sanz i Cesc Amat també havien defensat els colors de la selecció estatal a l’Europeu Juvenil celebrat a Eslovènia. Amat va finalitzar vint-i-novè a la llarga distància i quarantè segon a l’esprint, mentre que el relleu en què participava va quedar desqualificat quan ocupava provisionalment la setena posició. Per la seva banda, Sanz va acabar cinquanta-cinquena a l’esprint, seixanta-unena a la llarga distància i va contribuir a la quinzena plaça de l’equip femení de relleus. Fa només uns anys, tots ells compartien entrenaments i competicions de base als boscos gironins. Ara comencen a coincidir als campionats internacionals més exigents.
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