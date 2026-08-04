Natació artística
Iris Tió converteix el seu art en el primer or d’Espanya
Espanya firma un ‘superdilluns’ amb tres medalles a l’Europeu de París
La nedadora va aconseguir superar la nedadora bielorussa amb la seva rutina ‘Mio Cristo Piange Diamanti’ de Rosalía.
Begoña González
El ‘Mio Cristo piange diamanti’ de Rosalía ja va posar la pell de gallina a tot Pontevedra quan el va estrenar a la passada Copa del Món la solista espanyola Iris Tió. No va ser diferent aquest dimarts al Campionat d’Europa que se celebra al Centre Aquàtic de París. La nedadora va realitzar a la perfecció els seus cinc elements tècnics obligatoris amb la sensibilitat i pulcritud a la qual ja té acostumat el públic i va aconseguir el flamant or que tant anhelava Espanya conquistar en aquest campionat.
Semblava que no arribaria perquè una sèrie de desafortunats ‘basemarks’ i una menor puntuació en la dificultat que la resta de nedadores estaven llastant l’equip espanyol, però per fi Espanya va aconseguir deixar enrere la motxilla i rescabalar-se. La jornada de dilluns va deixar un regust amarg a les nedadores. Tot i haver aconseguit la medalla de plata en la prova d’equip lliure, la manera com l’equip rus es va adjudicar l’or va desencadenar una polèmica que ha sacsejat el món de la natació artística. Les russes, encara atletes neutrals B, van afegir a última hora un element original que les espanyoles van desplegar en la seva rutina per augmentar in extremis cinc punts de dificultat i superar les nedadores d’Andrea Fuentes.
El regnat de Tió
Més enllà de les polèmiques, Espanya continua confiant en la seva revolució per regnar en la natació artística i s’ha mantingut fidel al nou estil que despleguen en cada competició emocionant el públic i omplint les piscines amb art i emoció. Així, la catalana va demostrar un domini excel·lent dels cinc elements tècnics obligatoris, executats amb una altura i una netedat impecables , així com una sensibilitat clau per transmetre el tema escollit. La rutina que a Pontevedra li va valer l’or, va aconseguir a París un total de 263.6250 punts amb 114 d’impressió artística i 149 d’elements tècnics. L’actuació d’Iris va rebre una puntuació de 9,75 per part de tots els jutges. Amb aquest triomf, Tió s’ha convertit en la primera nedadora espanyola a proclamar-se campiona d’Europa en aquesta disciplina, incorporada al programa dels Campionats d’Europa el 2016.
Després d’ella, la bielorussa Vaselina Khandoshka, actual campiona del Món en solo tècnic i campiona d’Europa el dia anterior en solo lliure va defensar novament la seva rutina amb música de Marilyn Manson i va desenvolupar el seu exercici amb la màxima targeta de dificultat especialment en els híbrids. L’exercici, molt potent tant musicalment com físicament, li va valer a la nedadora 263.3817 punts que la va deixar a 0,2 dècimes de l’espanyola. Tancant el pòdium, l’alemanya Klara Bleyer, que va aconseguir la plata en solo lliure el dia anterior, es va haver de conformar a ser tercera amb un total de 256.0400 punts.
La nedadora grega i vigent campiona d’Europa, Vasiliki Pagina Alexandri, que havia estat setena en el solo lliure per una penalització, va presentar una interpretació molt sòlida del seu tema. Alexandri, una de les poques nedadores que podia disputar l’or a Tió, va tornar a ser penalitzada amb un ‘basemark’ en el segon element de l’exercici, un error que la va relegar a la cinquena posició.
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