Futbol Base
El llegat de Sergio Ayala: Un torneig solidari per trobar la cura del DIPG
Sergio Ayala va perdre la vida amb setze anys a causa del DIPG. Ara la seva família impulsa un torneig de futbol solidari per fer visible la malaltia i recaptar fons per trobar-ne una cura.
Andreu Coll
En Sergio Ayala tenia setze anys. Era porter, vivia el futbol amb una passió absoluta i aprofitava qualsevol cap de setmana per veure partits. Quan arribava el MIC, trucava al seu cosí, l’Adrián Milena, president del Sant Feliu de Guíxols, per ser a prop d’una de les seus del torneig i no perdre’s res. El futbol era la seva manera de viure la vida. Una manera de viure de les que ja quasi no en queden. En Sergio la va viure així fins que, un glioma difús intrínsec de tronc (DIPG), un tumor cerebral molt agressiu, considerat molt minoritari i que afecta principalment infants, li va capgirar la vida. Avui, la seva història continua molt present. No en una placa ni en un homenatge puntual. Ho fa a través d’un torneig que els dies 4 i 5 de setembre reunirà a Sant Feliu de Guíxols algunes de les millors pedreres del futbol estatal amb un objectiu que va molt més enllà de l’esport: recaptar fons per impulsar la investigació d’una malaltia que encara no té tractament.
El Torneig Sergio Ayala neix impulsat pel CF Sant Feliu, el Rotary Club Girona i la família del mateix Sergio. Tot plegat, representat a través de l’Adrián Milena, cosí i president del club Santfeliuenc i amb el suport de l'Eloi Amagat, que ha executat tasques d'ambaixador. Tot el que es recapti durant aquell cap de setmana anirà destinat a la investigació que desenvolupa la Clínica Universidad de Navarra, l’únic centre que actualment es troba en fase II d’un assaig clínic contra el DIPG. A Espanya només se’n diagnostiquen una trentena de casos cada any, però la realitat és devastadora. Després del diagnòstic, l’esperança de vida és, com a màxim, d’uns dotze mesos.
«A través del futbol volem donar veu a una malaltia que pràcticament ningú coneix. Tant de bo ningú hagi de saber mai què és perquè li toca de prop, però sí que creiem que la gent ha de saber que existeix», explica Adrián Milena, com a principal impulsor del projecte. «Nosaltres ja no podem fer res pel Sergio, però sí que podem intentar que altres famílies no hagin de passar pel mateix.»
Tot ha anat molt de pressa, gairebé igual que la malaltia. Tot i això, els organitzadors es van marcar un objectiu molt clar: si el futbol havia estat la gran passió d’en Sergio, el torneig havia de reunir els millors equips possibles. «Volíem que fos solidari, però també que fos un torneig de màxim nivell», explica. Eloi Amagat, que ha tingut un paper clau a l'hora de presentar el projecte als millors equips de l'estat, explica com va llançar-se de caps a la piscina quan el projecte encara era tan sols una idea «Quan em van explicar el projecte semblava molt atrevit, però l’energia de la família ens ha encomanat a tots.»
El futbol com a motor de canvi
La resposta dels equips ha superat qualsevol previsió. A part del club organitzador, el Sant Feliu de Guíxols, i l’escola de futbol de Sabadell, on jugava el Sergio, s’han sumat sis de les millors pedreres del panorama estatal: Girona, Barça, Espanyol, València, Osasuna i Real Societat. Fins i tot, han hagut de deixar-ne fora sis més per una simple qüestió d’espai. Una resposta que atribueixen molt més a la causa que no pas al mateix torneig. «Quan expliques la història d’en Sergio i la realitat d’aquesta malaltia, la gent vol ajudar», resumeix Milena. «Ens hem trobat clubs, empreses, institucions i persones que han volgut formar-ne part des del primer moment», afegeix. Eloi Amagat, però, va més enllà. «El futbol és un altaveu enorme», reivindica. «Els clubs són molt potents, estaria bé que cada vegada més s’impliquessin en aquest tipus d’iniciatives», comenta l’excapità del Girona.
Per fer-ho possible, els impulsors no es van limitar a enviar invitacions. Van visitar personalment tots els clubs participants per explicar el projecte, conèixer les seves necessitats i construir un torneig que també tingués sentit esportivament. La data, una setmana abans de l’inici de la Divisió d’Honor Cadet, converteix la competició en l’últim gran test de pretemporada. Un atractiu més per a unes pedreres que habitualment no tenen oportunitats de competir entre elles abans que arrenqui la temporada.
Però el futbol només és el vehicle. Durant tot el cap de setmana, el torneig recordarà constantment el perquè de tot plegat. Hi haurà presència institucional, parlaments, activitats solidàries i una gran festa dissabte al vespre, un cop hagin acabat els partits. Serà un Tardeo, dirigit per Flash FM al Guíxols Arena, on ara se celebra el festival Portaferrada, pensada perquè la recaptació continuï creixent. L’entrada serà gratuïta tant als partits com al Tardeo Solidari. L’objectiu és que la gent hi participi, consumeixi i contribueixi, indirectament, a augmentar la donació destinada a la investigació. Per fer-ho, també s'ha habilitat un crowdfunding al web del torneig per a fer aportacions individuals.
La dimensió del projecte també s’explica per les persones que hi ha al darrere. Uns 150 voluntaris treballen des de fa mesos perquè tot funcioni. Hotels, restauració, arbitratges, seguretat, transport, patrocinadors, logística o comunicació formen part d’una organització que va molt més enllà del que acostuma a ser una primera edició. «Fa quatre o cinc mesos que hi dediquem diverses hores cada dia», explica Milena. «Ara el torneig ja està cobert econòmicament. El que volem és que vingui molta gent perquè tot el que es recapti durant el cap de setmana pugui anar directament a l’hospital.»
Els impulsors tenen clar que aquesta no vol ser una iniciativa puntual. L’objectiu és consolidar el torneig i convertir-lo en una cita anual capaç de mantenir viu el record d’en Sergio mentre continua ajudant altres famílies. «Això ha vingut per quedar-se», assegura Milena. «I el dia que aquesta malaltia tingui cura, continuarem ajudant una altra causa. El futbol és un altaveu immens i creiem que pot servir per canviar moltes més coses que el resultat d’un partit.»
Subscriu-te per seguir llegint
- El cadàver trobat en un contenidor de Lloret correspon a un veí de 30 anys
- Així és Madring, el circuit que li va treure el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 a Montmeló
- Investiguen una agència de viatges gironina per un possible cas d'estafa
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- La Federació de Comerciants de Salt alerta d'una concentració excessiva d'establiments de restauració al municipi
- Activen els avisos de pluges torrencials davant l'arribada de forts xàfecs acompanyats de tempesta
- Un supermercat xilè prepara la seva arribada a Europa des de Vilablareix
- Necrològiques del 3 d'agost de 2026