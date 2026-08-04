Paula Blasi se salva en una etapa del Tour amb èpica
La noruega Sigrid Haugset es vesteix de groc després d’una escapada de 88 quilòmetres en solitari, rècord des de la creació de la nova Grande Boucle el 2022.
Sergi López-Egea
Etapa duríssima la d’ahir al Tour –amb molta calor– amb un triomf en solitari de la corredora noruega Sigrid Haugset, nou mallot groc, i amb una Paula Blasi que, gairebé a tocar de campana, va salvar un parell de situacions complicades i va poder conservar el mallot blanc de millor jove a una jornada de la contrarellotge que servirà perquè totes les cartes de l’UAE es posin boca amunt, on es veurà la llibertat amb què compta la ciclista catalana i les seves forces reals en una Grande Boucle que ja comença a deixar molt desgast.
Han passat tres etapes amb un Tour que va abandonar Suïssa per endinsar-se en els orígens francesos, petits ports de muntanya on la noruega Haugset va forjar la seva escapada i es va enfocar cap al mallot groc i on Blasi es va veure tallada en una situació compromesa a l’últim port, a 25 quilòmetres de la meta de Poligny. Va ser l’única de les favorites, possiblement mal situada a l’inici de la pujada, que no va entrar en un petit grup, molt perillós, tot i que amb esforç es va poder neutralitzar la situació.
Haugset va mantenir la constància i la seguretat suficients perquè Lotte Kopecky, que va ser segona, no l’atrapés en una persecució titànica. D’aquesta manera, Haugset va signar amb 88 quilòmetres l’escapada més llarga des de la creació del nou Tour per part d’ASO el 2022. Kopecky, en l’àmbit personal, es va casar aquesta primavera amb Axel Merckx, el fill del Caníbal, que s’ha convertit en el sogre de la corredora belga i excampiona del món.
Avui arriba la contrarellotge, que acabarà a Dijon amb 21 quilòmetres i un dur repeu a mitja distància. Aquí es veuran les forces individuals de les favorites. Tindrà lloc un dia després que la polonesa Dominika Wlodarczyk, designada d’inici com a cap de files de l’UAE de Blasi, cedís 29 segons més i se li compliquin les aspiracions per destacar en la classificació general.
Blasi afrontarà la contrarellotge com la 13a classificada de la general, una posició millor que la de la seva companya mallorquina Mavi García, que disputa per última vegada el Tour, ja que la seva intenció és retirar-se a final de temporada.
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