Pogacar confirma que correrà la Vuelta set anys després
La ronda espanyola, amb un cartell de luxe, surt de Mònaco el 22 d’agost amb el quíntuple vencedor del Tour com a gran estrella.
Sergi López-Egea
L’equip UAE va confirmar ahir la presència del seu líder, Tadej Pogacar, a la Vuelta, que comença el 22 d’agost al Principat de Mònaco. De fet, el fenomen eslovè ja havia afirmat entre línies la participació a la ronda espanyola la mateixa nit en què va celebrar el cinquè triomf al Tour, tal com va avançar aquest diari la setmana passada.
Pogacar, a París, es va acomiadar de diversos empleats d’ASO —empresa organitzadora tant del Tour com de la Vuelta— amb frases com: "Ens veurem a Espanya". Durant el sopar de celebració que es va portar a terme en un restaurant a prop de la Torre Eiffel, Pogacar també ho va confirmar als companys d’equip. De fet, l’opció de disputar la Vuelta sempre va estar en els plans del corredor eslovè, tot i que mai va voler revelar-los fins que no va comprovar l’estat de forma un cop acabat el Tour.
El 2025, el pla de Pogacar també establia participar a la Vuelta un cop finalitzat el Tour, però ja en la segona jornada de descans de la ronda francesa, que es va celebrar a Tolosa, va decidir renunciar-hi perquè se sentia cansat més de cap que de cames per afrontar tres setmanes de competició. Aquesta setmana viatjarà a França per animar la seva parella, Urska Zigart, que està participant al Tour femení.
Aquest any, en canvi, ha donat la sensació que Pogacar ha acabat el Tour fresc com una rosa; almenys, se l’ha vist més feliç i molt compromès amb el seu amic i company Isaac del Toro, a qui va ajudar a obtenir la tercera plaça del podi, darrere de Remco Evenepoel, i el mallot blanc, davant de Paul Seixas.
Tercer el 2019
Pogacar ja va córrer la Vuelta el 2019 amb 20 anys i va acabar en la tercera plaça del podi. Va sumar tres victòries d’etapa i va confirmar que es tractava d’un corredor amb un potencial enorme. Un any més tard va sumar el primer dels cinc Tours. El 2024, va obtenir la victòria al Giro i ara vol lluitar per una Vuelta que ja el defineix com l’únic candidat a la victòria final, amb un recorregut que li va com l’anell al dit; primer, amb la contrarellotge inicial a Mònaco, principalment a través del circuit de Fórmula 1. Després, ja a la tercera etapa (Font Romeu) i la quarta (Andorra) tindrà opcions per assaltar el lideratge i vestir-se amb el mallot vermell.
De fet, des dels últims dies del Tour ja s’apuntava a la participació de Pogacar a la Vuelta, sobretot després que el príncep Albert II deixés entreveure que l’astre eslovè seria a la sortida de la Vuelta durant una visita a la Grande Boucle. Mònaco és l’aposta estrangera d’una ronda espanyola que també passarà per França i per Andorra abans de començar a baixar per la península Ibèrica cap a Andalusia, on se celebrarà la tercera setmana de competició. Pogacar estarà acompanyat a la Vuelta, principalment, pel corredor portuguès Joao Almeida, que l’any passat va ser segon darrere del danès Jonas Vingegaard.
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