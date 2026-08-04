Natació artística
La polèmica esclata després de la final per equips: Espanya acusa Rússia d’apropiar-se d’una de les innovacions de ‘La Locura’
Iris Tió converteix el seu art en el primer or d’Espanya
Espanya firma un ‘superdilluns’ amb tres medalles a l’Europeu de París
Begoña González
La batalla entre Espanya i Rússia per l’or europeu d’equip lliure no va acabar amb la cerimònia de lliurament de medalles. Tot just uns minuts després que les nedadores dirigides per Svetlana Romashina s’imposessin per 2,68 punts al conjunt d’Andrea Fuentes al Campionat d’Europa de París, les xarxes socials es van convertir en l’escenari d’una dura denúncia per part de diverses integrants de la selecció espanyola, que van acusar l’equip rus d’haver incorporat a la seva rutina una de les principals innovacions creades per Espanya. «Si dic el que penso, em sortiré del guió, però al·lucino», resumia Dennis González.
La final havia respost al guió esperat. Espanya, vigent campiona continental, va executar sense errors La Locura, una coreografia que ja havia conquerit l’or europeu i el bronze mundial l’any passat i que en aquesta ocasió va tornar a destacar per la seva elevada dificultat i la seva força interpretativa. Rússia, que tornava a la competició després de cinc anys d’absència, va respondre amb un exercici impecable al qual, de manera sorprenent, va afegir un híbrid final idèntic al que les espanyoles havien presentat en la seva rutina, dissenyada pel cos tècnic d’Andrea Fuentes. Finalment, es va endur el títol amb 285,0346 punts, davant dels 282,3541 de l’equip espanyol. La polèmica està servida.
La innovació de ‘La Locura’
Segons havia explicat la seleccionadora en els dies previs al campionat, La Locura incorporava un híbrid completament nou dins de la disciplina. Durant aquest passatge de la coreografia, les vuit nedadores deixen de moure’s de manera sincronitzada i executen figures diferents al mateix temps. Aquesta desincronització deliberada forma part del relat artístic de la rutina i simbolitza com els genis trenquen els motlles establerts i, en un primer moment, són considerats bojos.
L’aposta suposava un important increment de la dificultat i s’havia convertit en una de les grans novetats tècniques del campionat. A la final, segons denuncien les espanyoles, Rússia va decidir incorporar aquesta mateixa idea al seu exercici després d’haver observat la rutina espanyola durant la competició.
No existeix cap reglament que impedeixi utilitzar un element ideat per un altre equip ni Espanya ha presentat, de moment, una reclamació formal. La controvèrsia se situa, per tant, en el pla ètic més que en el reglamentari.
La indignació de les nedadores
Una de les nedadores que ha mostrat el seu rebuig de manera més fefaent ha sigut Alisa Ozhogina, nascuda a Rússia i criada a Espanya, la nedadora va compartir una publicació a les seves stories denunciant l’actuació moralment reprovable de l’equip rus. Ozhogina va reconèixer que sempre havia celebrat la tornada de les nedadores russes a la competició internacional, però va assegurar sentir-se profundament decebuda pel succeït. «He sigut una de les poques persones que s’ha alegrat de la seva tornada a la competició, perquè aquestes nenes no tenen la culpa del que està passant amb el seu govern. Sempre les he admirat, he celebrat els seus èxits, les he animat internament i les he recolzat tot el que he pogut i sentia honor i orgull de dir que una part de mi és russa», anticipava.
«Avui no tinc paraules... m’encantaria preguntar-los què els ha passat pel cap quan han pres aquesta decisió. ¿De debò us compensa tant una medalla d’or que us és igual la manera d’aconseguir-la? ¿Copiant el país que teniu per sota? ¿Aquest és el camí? Robar una idea?», es va preguntar Ozhogina. «Escolta, que nosaltres orgulloses perquè és l’acte de respecte més gran que podrien haver-nos donat. Però tant de bo hi reflexionin i s’adonin que el que han fet no és ni just, ni ètic, ni digne d’una victòria», va concloure.
En la mateixa línia es va pronunciar la capitana espanyola, Paula Ramírez, que va defensar que la veritable diferència entre els dos equips havia sigut la capacitat d’innovar. «Si la manera de vèncer el teu competidor més gran és apropiant-te de la seva innovació en comptes de crear la teva pròpia, llavors sí que has guanyat, però has cedit el títol d’innovació. Nosaltres marquem tendència i tu vas al darrere».
«Per a mi, el lideratge en un esport va més enllà de guanyar una medalla d’or. Si la manera de vèncer el teu competidor més gran és apropiant-te de la seva innovació en lloc de crear la teva pròpia, llavors has guanyat la competició, però has cedit el títol d’innovador. Si necessites apropiar-te de la idea revolucionària d’Espanya per vèncer-la, llavors Espanya és qui lidera l’evolució de l’esport , va reflexionar també l’exnedadora Inga Gillyer , ara destacada entrenadora i consultora tècnica especialitzada en aquest esport.
Les sospites de la delegació espanyola no van sorgir únicament després de la final. Dies abans, Iris Tió ja havia explicat a RTVE que les entrenadores russes havien seguit amb especial atenció un dels entrenaments de l’equip espanyol. «Estàvem entrenant tan tranquil·les i de sobte van arribar totes les entrenadores de Rússia i es van posar en fila a mirar-nos tot l’entrenament», va relatar la catalana, que llavors va interpretar aquest interès com una mostra del respecte que havia despertat la feina d’Andrea Fuentes.
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