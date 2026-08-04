UN ANY FORA
Ter Stegen tanca la seva cessió amb l’Ajax
Joan Domènech
Marc-André ter Stegen ha tancat finalment la seva cessió per una temporada amb l’Ajax. El capità del Barça va abandonar la concentració blaugrana a Birmingham aquest divendres rumb a Amsterdam per culminar els últims tràmits, entre aquests la revisió mèdica. El porter alemany va viatjar tan bon punt es van resoldre les últimes discrepàncies fiscals sobre el pagament de la seva fitxa.
El Barça assumirà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, un percentatge que es podria reduir en funció dels partits que el porter alemany disputi amb l’Ajax. L’excepció sobre el seu rendiment ve donada per les lesions que ha patit el porter en els últims mesos, primer amb el Barça –va ser operat de l’esquena l’estiu passat– i després durant la seva cessió de l’últim semestre amb el Girona. Només va poder disputar dos partits abans de passar novament pel quiròfan per una ruptura al múscul isquiotibial de la cama esquerra.
Recuperat del tot
Però Ter Stegen, de 34 anys, està plenament recuperat. A més d’entrenar amb normalitat des del primer dia de la pretemporada, va jugar la segona part del primer assaig davant l’Europa. La cessió a un altre club, però, estava planificada. El panorama esportiu no ha canviat: Joan Garcia continua sent el número u a ulls de Hansi Flick i Wojciech Szczesny va renovar el seu contracte per una temporada. Ni Ter Stegen ni el Barça contemplaven el seu rol com a segon o tercer porter, amb l’agreujant de l’altíssima fitxa que percep i el pagament del qual el club intenta esquivar.
El potencial econòmic de l’Ajax impedeix que el club neerlandès assumeixi un percentatge més elevat del salari, malgrat el gran interès de Míchel Sánchez, el seu nou entrenador i principal valedor del fitxatge després d’haver-lo conegut al Girona. El director esportiu de l’entitat neerlandesa és Jordi Cruyff.
Les llargues negociacions que han demorat l’acord van residir primer en el percentatge de la fitxa que assumia cada club i, posteriorment, en l’assumpció de les diferències fiscals que hi ha entre els dos països. Ter Stegen va agafar un vol privat des de Birmingham sense que l’acord estigués tancat, tot i que les negociacions estaven tan avançades que el va signar tan bon punt va arribar a Amsterdam.
L’Ajax disputa dijous vinent la tercera eliminatòria de la Conference League davant el Shelbourne d’Irlanda al Johan Cruyfff Arena. L’equip de Míchel va superar en l’eliminatòria anterior el Vojvodina Novi Sad de Sèrbia amb un doble 4-1.
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