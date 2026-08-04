Triplet de medalles per a Espanya
La delegació espanyola firma una jornada brillant a París amb els bronzes individuals d’Iris Tió i Jordi Cáceres, en les proves de solo lliure, i la medalla de plata aconseguida per l’equip, només superat per una intractable Rússia.
Begoña González
El superdilluns del Campionat d’Europa de natació artística de París va confirmar que Espanya torna a estar entre les grans potències d’aquest esport. La selecció dirigida per Andrea Fuentes va tancar una jornada de somni amb tres medalles al seu caseller després dels bronzes d’Iris Tió i Jordi Cáceres, en les proves de solo lliure, al matí, i la plata de l’equip lliure més tard, únicament superat per una imparable Rússia, que va confirmar el seu retorn al capdamunt de la competició.
La primera alegria va arribar amb Iris Tió. La catalana va sortir a la piscina decidida a deixar enrere qualsevol superstició i va firmar una interpretació emocionant de L’hymne à l’amour, amb la qual va conquerir el bronze gràcies, sobretot, a la millor valoració artística de tota la final. El seu exercici, que presentava la sisena dificultat entre les participants, li va permetre pujar al podi per darrere de la bielorussa Vasilina Khandoshka, nova campiona d’Europa, i de l’alemanya Klara Bleyer, plata. Khandoshka va executar amb precisió tècnica una rutina d’alta dificultat, i Bleyer, vigent campiona europea, va defensar amb èxit la seva coreografia inspirada en l’espai creada per Ona Carbonell.
Capacitat d’emocionar
Pocs minuts després, va arribar la segona medalla espanyola gràcies a Jordi Cáceres. El mallorquí va tornar a demostrar que la seva fortalesa no resideix únicament en la dificultat dels seus exercicis, sinó en la seva capacitat extraordinària per emocionar el públic. Amb la seva interpretació de Gimme all your love, d’Alabama Shakes, va desplegar una coreografia pausada i elegant que li va permetre obtenir la segona millor nota en impressió artística i conquerir el bronze europeu amb 229.2599 punts.
El britànic Ranjuo Tomblin va revalidar el títol continental després de superar dos basemarks que finalment van ser anul·lats en la revisió, i l’italià Filippo Pelati va aconseguir la plata gràcies a la seva coreografia El diablo. El gran perjudicat va ser el rus Zakhar Trofimov, que va rebre una penalització definitiva després que dos dels seus elements fossin considerats basemarks, circumstància que va obrir la porta del podi a l’espanyol. Els temuts basemarks continuen sent el principal maldecap per a la delegació espanyola en aquest Europeu. Iris Tió i Lilou Lluís ja havien patit una d’aquestes penalitzacions devastadores en el duo tècnic femení que les va relegar a la vuitena plaça en el primer dia de competició i diumenge, en les preliminars de la rutina per equips, les nedadores de Fuentes van veure condicionada la seva classificació per un error en una de les acrobàcies. En la final, Espanya volia disputar el lideratge a Rússia, que va optar per apujar la dificultat cinc punts per blindar l’or.
Les vuit integrants del conjunt espanyol –Cris Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluís, Alisa Ozhogina i Sara Saldaña– van tornar a interpretar La locura, la rutina amb la qual l’any passat van conquerir l’or europeu i el bronze mundial i van tornar a impressionar el públic del Centre Aquàtic de París per la seva intensitat, la seva exigència tècnica i la seva força interpretativa. No obstant, la presència russa va tornar a marcar el desenvolupament de la competició i el seu retorn després de cinc anys d’absència va apujar el nivell del campionat.
Les russes van presentar una coreografia innovadora inspirada en un diàleg amb la intel·ligència artificial i van executar una actuació d’una enorme netedat tècnica. Un basemark assenyalat provisionalment en l’últim element va generar incertesa durant uns minuts, però després de la revisió va ser retirat, fet que va permetre a les russes assolir els 285.0346 punts i recuperar el títol europeu.
Espanya va tancar una de les seves jornades més completes i va confirmar que continua aspirant als grans títols internacionals.
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