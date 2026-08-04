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Xevi Pujol relleva Navarro com a director esportiu del Barça

Xevi Pujol relleva Navarro com a director esportiu del Barça

Xevi Pujol relleva Navarro com a director esportiu del Barça / FCB

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El Periódico

Barcelona

El Barça va anunciar ahir que Xevi Pujol serà el director esportiu de la secció de bàsquet durant les tres pròximes temporades en substitució de Juan Carlos Navarro, que passa a ser ambaixador del club i mentor dels jugadors joves de les categories inferiors. Pujol, fins ara director esportiu del Kosner Baskonia, de 36 anys, es converteix així en el màxim responsable esportiu de l’equip blaugrana i serà l’encarregat de definir la filosofia esportiva de la secció.

Després de cinc temporades com a secretari tècnic del Bàsquet Manresa, on va ser escollit millor director esportiu la temporada 2024-2025 per la revista Gigantes, Pujol va recalar el curs passat al Baskonia, amb el qual va acabar guanyant la Copa del Rei. El Barça buscava un relleu per a Navarro i s’hi va fixar, però el Baskonia no es va avenir a negociar la rescissió del seu contracte i Pujol se n’ha desvinculat de manera unilateral. Una decisió que provocarà que el club basc probablement presentarà una denúncia judicial.

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Mario Bruno Fernández, la mà dreta de Navarro, continuarà com a adjunt de la direcció esportiva.

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