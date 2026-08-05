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Espanya acusa Rússia de copiar unes innovacions

Espanya acusa Rússia de copiar unes innovacions

Espanya acusa Rússia de copiar unes innovacions

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Begoña González

Barcelona

La batalla entre Espanya i Rússia per l’or europeu d’equip lliure no va acabar amb la cerimònia d’entrega de medalles. Tot just uns minuts després que les nedadores dirigides per Svetlana Romaixina s’imposessin per 2,68 punts al conjunt d’Andrea Fuentes, dilluns, les xarxes socials es van convertir en l’escenari d’una dura denúncia per part de diverses integrants de la selecció espanyola, que van acusar l’equip rus d’haver incorporat a la seva rutina una de les principals innovacions creades per Espanya. "Si dic res, perdre els papers, però al·lucino", resumia Dennis González.

La final havia respost al guió esperat. Espanya, vigent campiona continental, va executar sense errors La locura, coreografia que ja havia conquerit l’or europeu i el bronze mundial el 2025 i que en aquesta ocasió va tornar a destacar per la seva elevada dificultat i la seva força interpretativa. Rússia, que tornava a la competició després de cinc anys d’absència, va respondre amb un exercici impecable al qual, de manera sorprenent, va afegir un híbrid final igual que el presentat per les espanyoles en la seva rutina dissenyada per Andrea Fuentes, i es va acabar emportant el títol amb 285.0346 punts, pels 282.3541 de les espanyoles. No hi ha cap reglament que impedeixi utilitzar un element ideat per un altre equip, de manera que la controvèrsia se situa en el pla ètic.

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