Natació artística
Espanya es penja l’última plata i aconsegueix un 10 històric amb la seva rutina acrobàtica al ritme de Berghain de Rosalía
Andrea Fuentes desafia els límits de la sincronitzada espanyola amb Rosalía: «És la rutina més difícil que s’ha fet mai»
Rosalía inspira Andrea Fuentes: l’equip de natació artística utilitzarà dues cançons de ‘Lux’ en les seves coreografies
Begoña González
L’expectació era màxima al Centre Aquàtic de París per acollir l’última de les competicions en les quals Espanya estava cridada a pujar al podi i trencar les regles: l’equip acrobàtic. «Tenim l’exercici més difícil que s’ha fet mai», advertia setmanes enrere Andrea Fuentes en una entrevista a aquest diari. La seva coreografia acrobàtica amb la música de ‘Berghain’, de Rosalía, ja va enamorar el món a la Copa del Món de Pontevedra on es va estrenar el mes de maig passat i ha tornat a fer-ho aquest dimecres al Campionat Europeu de Natació de París aconseguint la impressió artística més alta de la història. No obstant, això no ha sigut suficient per avançar la bèstia negra de les espanyoles en aquesta competició: Rússia.
Per a aquesta rutina, Espanya presentava la segona dificultat més alta de la final després de Rússia, que sumava fins a set punts més, per la qual cosa la impressió artística seria crucial a l’hora de definir el resultat. Les nedadores espanyoles, que van executar l’acrobàcia més difícil mai feta en la qual la nedadora Lilou Lluís era llançada per les seves companyes i havia d’aterrar amb el cap a la mà de Dennis González. Amb tot això, la delegació nacional va veure un total de 242.2428 punts i un total de nou deus arribant a la històrica xifra de 100,2 punts d’impressió artística, la màxima atorgada mai, i malgrat que les nedadores d’Andrea Fuentes van retallar distàncies, van acabar quedant-se a 2,5 punts de Rússia, que va aconseguir l’or.
Poc abans de l’actuació d’Espanya, Rússia, encara sota la denominació d’equip neutral B, va executar la seva rutina en segon lloc i des de ben aviat va definir el que seria el llistó a batre de la competició. El seu ‘Nines del caos’ va veure quatre deus en la seva estrena a la Copa del Món de la Xina, i a París no va deixar ningú indiferent. Rússia sempre ha tingut un gran potencial en les acrobàcies i en aquesta rutina ho van demostrar amb una execució increïble i una altura bàrbara en els seus salts que els van valer 244.8221 punts amb un total de set deus dels jutges (sis en els elements, i un en la impressió artística), gairebé 20 punts més que el resultat que van obtenir a la Copa del Món de la Xina. Després d’elles, les italianes van aconseguir tancar el podi amb la seva rutina sobre Chicago que els va valer a les nedadores d’Anna Voloshyna el seu tercer bronze amb 219.2545 punts.
Declaració d’intencions
Més enllà d’aquesta actuació, al darrere de ‘Berghain’ també hi havia una declaració d’intencions. Espanya no només pretenia guanyar, sinó desafiar l’evolució que estava seguint la natació artística mundial. L’equip es va tancar durant mesos al CAR de Sant Cugat per replantejar tots els elements de l’esport en un procés que Fuentes va definir com una feina d’«investigació i desenvolupament». Aquesta barreja va donar forma a una rutina que des que es va estrenar a Pontevedra va ser considerada una de les propostes més innovadores del nou cicle olímpic. «Ens alineem molt amb voler arribar més enllà, amb voler canviar les regles del joc. La nostra finalitat com a equip és ampliar les possibilitats d’aquest esport més enllà del que s’hagi pogut plantejar mai», explicava la seleccionadora.
‘Berghain’ es va convertir en la banda sonora d’un exercici trencador, innovador i completament fora de l’establert amb què pretenien desafiar totes les regles. Però darrere d’aquesta espectacularitat hi havia mesos de preparació fora de l’aigua. La selecció va incorporar mètodes poc habituals en la natació artística. Víctor Cano, dues vegades olímpic en gimnàstica artística, va assumir el treball específic de les acrobàcies i de l’orientació aèria de les ‘voladores’, mentre que l’equip va començar a realitzar tres sessions setmanals de CrossFit per reforçar la potència de les nedadores que impulsen les estructures. El cos tècnic també va introduir classes de ballet amb l’objectiu de millorar l’extensió de les cames, el control corporal i la qualitat dels moviments. «Tot està estratègicament pensat», explicava Iris Tió recentment.
Espanya posa així el colofó a un Campionat d’Europa que va anar de menys a més. Després del dur inici marcat pel ‘basemark’ del duo tècnic, la delegació espanyola va acabar consolidant-se com una de les grans potències del continent i el medaller va confirmar el nivell competitiu de l’equip amb vuit metalls (un or, cinc plates i dos bronzes).
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