Ferran: "El club ha de demostrar que em vol"
El valencià continua alimentant la incertesa sobre el seu futur. D’una banda, apel·la al seu contracte fins al 2027 i, de l’altra, afegeix que "tot pot passar".
MAX PÉREZ
Ferran Torres continua aprofitant les seves vacances. Després de passar uns dies de sol i platja, ara es troba als Estats Units atenent mitjans nacionals. Al país on va marcar el gol de la seva vida, el davanter del Barça es va mostrar obert a un canvi d’aires i va fer declaracions que no són del gust del seu club actual.
En una entrevista a Sportico, mitjà especialitzat en esports dels EUA, Ferran va deixar clar que una possible renovació dependrà de l’interès que mostri el Barcelona per ell. El davanter espanyol té contracte fins al 2027, per la qual cosa el club blaugrana o bé li busca una renovació o una sortida per fer caixa si vol evitar que el futbolista surti lliure l’estiu que ve.
"El Barça ha de demostrar que em vol. Poden venir a negociar i, al final, tot es parlarà", va comentar Ferran amb tranquil·litat. Al davanter valencià també li van preguntar per l’interès d’altres grans clubs europeus, que es va intensificar amb el seu gol a la final del Mundial contra l’Argentina. En particular, segons diverses informacions, el PSG de Luis Enrique. "Sempre que aquests equips et volen és una cosa bona", va assenyalar el jugador.
Ferran va insistir que la seva prioritat és quedar-se al club blaugrana, però tot pot canviar en el futur: "Com que tinc contracte, puc esperar i decidir pel meu compte", va concloure el davanter, que el dia 12 ha de tornar als entrenaments amb el Barça.
Qui ja fa uns dies que s’entrena és el davanter belga Jesse Bisiwu, de 18 anys. Ahir va firmar el seu contracte amb el Barça fins al 2031 al costat del president Joan Laporta, ja reincorporat a la feina després de recuperar-se d’una arrítmia cardíaca.
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