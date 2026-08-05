Bàsquet
El FIATC Girona negocia l’arribada de Mac McClung
La direcció esportiva, amb Fernando San Emeterio al capdavant, ha presentat una important oferta econòmica l’operació no està tancada
Andreu Coll
Fernando San Emeterio ja ha escollit qui vol que completi el perímetre de l’equip entrenat per Moncho Fernández per a la temporada 2026/2027. Segons va avançar ahir Chema de Lucas, es tracta del nord-americà Mac McClung, que arribaria procedent de la G-League i l’NBA. De 27 anys i 188 centímetres, és un nom conegut al bàsquet americà per endur-se tres vegades consecutives el concurs d’esmaixades. També s’ha proclamat millor jugador de la G-League dues vegades. Aquesta última temporada ha tingut minuts amb les franquícies de Chicago i Indiana a l’NBA, fent una mitjana de 6 punts per partit i una assistència.
L’operació no està tancada i es troba en una fase de negociació. L’oferta de FIATC Girona és important econòmicament, però es tracta d’un jugador amb força cartell a Europa. L’arribada de McClung a Girona seria la primera experiència de l’americà al continent europeu, després de diversos intents de consolidar-se a l’NBA, sense èxit.
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