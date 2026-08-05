Bàsquet
FIATC Girona: Un últim serrell amb múltiples opcions per tancar la plantilla
Moncho Fernández ja té deu jugadors confirmats, Jassel Pérez serà l’onzè, i espera l’última incorporació per completar un equip que ja descompta els dies per tornar a començar
Andreu Coll
El FIATC Girona va començar el mercat estival d’aquesta temporada amb la sensació que hi arribava amb la feina força avançada. Les renovacions de Maric, Sergi Martínez, Pep Busquets i Martinas Geben, així com el contracte en vigor d’un pilar dins el vestidor com és Maxi Fjellerup, col·locaven a la direcció esportiva gironina força més endavant de la casella de sortida a l’inici del període de traspassos. Semblava que el següent pas havia de ser afegir els perfils indicats a un equip que ja comptava amb columna vertebral definida, però primer va tocar defensar el que s’havia assolit. Moncho Fernández, amb una oferta sobre la taula des de Màlaga, va apagar ràpidament qualsevol dubte sobre la seva marxa. Fernando San Emeterio, pocs dies després, va fer el mateix amb els rumors sobre la marxa de Pep Busquets.
La llista dels qui si han marxat és llarga: Otis Livingston i Derek Needham, malgrat que el club ho ha intentat, no han acceptat la proposta gironina. Hildreth, Karnik, Vildoza, Susinskas i Ferrando, ja han estat acomiadats a les xarxes del club. Ara queda per resoldre les incògnites de Juan Fernández, ja presentat a South Carolina, i Mark Hughes, que els pròxims dies es coneixerà la seva sortida cap a iLERNA Lleida.
Malgrat la desbandada de jugadors, la direcció esportiva està executant una tasca quirúrgica aquest estiu. Les sortides s’han respost amb arribades. Així ha estat en el cas de Aljaz Kunc, que arriba a Fontajau per rellevar a Susinskas, i Isaac Vázquez, que agafarà el rol de Guillem Ferrando. Pluta va ser anunciat dos dies després de l’adeu de Hildreth. El mateix va passar amb N’Guessan, oficial pocs dies després de la baixa de Karnik. Peça per peça. Així s’ha mogut el FIATC Girona en el que portem de mercat. Ara ha arribat el més complicat: trobar relleu al talent. Stanley Whittaker va ser la primera gran aposta, amb un clar perfil per assumir la responsabilitat de Derek Needham o Otis Livingston. L’encert en les decisions restants marcaran el sostre d’un equip encarrilat però pendent de les cireretes. La primera decisió serà Jassel Perez, que podrà agafar responsabilitat com a executor des del perímetre i assumir un rol de líder anotador a l’altura dels millors dies d’Otis Livingston.
Una plantilla de 12?
Amb l’arribada del dominicà, Moncho Fernández ja té 11 jugadors. Ara el club té per davant una decisió important. Firmar un, o dos jugadors més. El fet que la idea principal del club sigui aprofitar la competició europea per foguejar el talent de la base, col·loca l’escenari més probable en la incorporació de només un jugador més després de Jassel Perez.
El gran dubte és si aquesta última peça arribaria al joc interior, cosa que permetria a Sergi Martínez alliberar-se de jugar a una posició menys natural per a ell, o si la peça que arribaria seria a la direcció de joc, alliberant a Jassel Perez d’aquest rol, tot generant competitivitat amb Pep Busquets. El català, ara com ara, només lluita al seu lloc amb Maxi Fjellerup. El rendiment de l’argentí encara és una incògnita, després de pràcticament una temporada sencera lluny de les pistes.
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