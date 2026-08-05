Kerolin Nicoli, el fitxatge més car del Barça femení
La davantera brasilera és la substituta de Salma Paralluelo. Prové del City, ha costat 1,2 milions més variables i firma fins al 2030.
Joan Domènech
El Barça femení havia fitxat fins ara una portera (Tyler McCamey) i dues defenses (Martina Fernández i Renee van Alsten) per cobrir les baixes d’aquestes línies (la portera Txell Font i les d’Ona Batlle i Mapi León), però encara faltava ocupar la plaça de davantera de Salma Paralluelo. Aquesta missió pendent s’ha complert.
Amb un reforç de luxe: la brasilera Kerolin Nicoli, de 27 anys, que ahir va passar la revisió mèdica preceptiva abans de firmar el contracte, amb vigència fins al 2030.
El Barça ha hagut de pagar un traspàs per l’adquisició de la futbolista, que militava al Manchester City. La quantitat converteix l’atacant en el fitxatge més car de la història de la secció. El club blaugrana no ha facilitat xifres, però s’estima, segons fonts no oficials, que el cost puja a 1,2 milions més variables. El lloc que no s’ha cobert és el de la cinquena futbolista que se n’ha anat aquest estiu, alguna cosa més que una migcampista: Alexia Putellas.
Mantenir el màxim nivell
El fitxatge de Kerolin Nicoli, nascuda a Sao Paulo el 17 de novembre del 1999, es gestava des de feia dies. A l’última reunió de la junta, els directius van ser informats de les negociacions per la rellevància d’aquesta adquisició per a la plantilla de Pere Romeu.
La futbolista juga d’extrem i presenta el perfil propi del futbol brasiler, amb una elevada qualitat tècnica i facilitat en el regat, "capaç de marcar diferències en els últims metres", remarca el Barça. El club presumeix de Nicoli per argumentar la voluntat de mantenir l’excels nivell de l’equip, que l’any passat va conquerir els quatre títols –entre els quals el més preuat, la Champions League–, després d’haver perdut quatre futbolistes molt valuoses en l’esquema de Romeu.
Nicoli va arribar al City procedent del futbol nord-americà, on es va consolidar després d’haver destacat al Brasil. És internacional absoluta amb la canarinha. Amb el City s’enfrontarà el pròxim 15 d’agost en el segon amistós de pretemporada. El seu debut podria fer-se efectiu tres dies abans (el dimecres, 12), contra el Montpellier a l’estadi Johan Cruyff.
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