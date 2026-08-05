ELS REFORÇOS BLAUGRANES
Nicoli compleix el somni de jugar al Barça, «el club de Ronaldinho i Neymar»
El Barça anuncia el fitxatge de Kerolin Nicoli, el més car de la història: més d’un milió d’euros
Joan Domènech
Quan era una cria, Kerolin Nicoli Israel Ferraz no tenia referències femenines. Aquella nena de Bauru, la localitat de Sao Paulo on va néixer, desitjava ser futbolista. Els seus ídols més grans eren homes. Ara se sent «excitada» amb saber que jugarà en «el club de Ronaldinho i Neymar».
«Quan vaig saber que hi havia interès del Barça per mi no m’ho podia creure. Fins que vaig parlar amb el meu agent. Era un somni, una oportunitat que es presenta en la vida, perquè potser no n’hi hauria cap altra», explicava Nicoli, després de viure les primeres hores a Barcelona i de firmar el seu contracte per quatre anys, fins al 2030, al despatx de Joan Laporta, el president.
I Nicoli va haver d’empènyer perquè aquest desig es transformés en realitat. Tenia contracte amb el Manchester City, al qual va arribar l’estiu passat, fins al 2028. El Barça ha hagut de pagar per ella 1,2 milions més variables lligades al seu futur rendiment particular, i s’ha convertit en el fitxatge més car de la secció femenina.
Nicoli ha fet història, com Ronaldinho, el futbolista que va fer rodar el cercle virtuós que va regenerar el Barça el 2003 i com Neymar, el traspàs més car de la indústria del futbol quan el París Saint Germain va pagar per ell 222 milions d’euros.
La millor del món
«Estic molt agraïda per l’esforç que han fet perquè jo pugui ser aquí i vull tornar-lo», va afirmar, al·ludint al pagament pel seu fitxatge. El preu, no obstant, no li suposa una pressió addicional. Al seu cap prima «l’excitació» per vestir de blaugrana, en un Barça l’estil del qual admira des de fa temps –va jugar amb el Madrid FF en un breu pas d’abril a desembre del 2021, on va coincidir amb Vicky López– i que aspira a tots els títols.
També aspira a ser elegida la millor futbolista del món. «Cal fer moltes coses i després n’hi ha una altra que no està sota el meu control», va explicar, «però venir al Barça em farà millor futbolista i millor persona». «Les últimes Pilotes d’Or han sigut del Barcelona, i potser això m’acosti a l’objectiu, mai se sap», va sentenciar.
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