Or històric i plata per a Iris Tió
La catalana firma una jornada antològica amb el primer títol en el solo tècnic europeu i el subcampionat per equips a París.
Begoña González
Espanya va tancar ahir una altra jornada memorable en el Campionat d’Europa de natació artística de París amb un or i una plata que reflecteixen el gran moment de la selecció i el nou escenari continental. Iris Tió va conquerir l’històric títol europeu en el solo tècnic, el primer per a una espanyola des que la disciplina es va incorporar al programa continental el 2016, mentre que l’equip dirigit per Andrea Fuentes es va tornar a trobar el mur de Rússia.
Com ja va passar dilluns en la rutina lliure, les nedadores de Svetlana Romaixina es van penjar l’or en la rutina tècnica per equips i van relegar Espanya a una plata que, lluny d’entelar la seva actuació, reforça la revolució que lidera la selecció espanyola.
El retorn de Rússia, que competeix com a Atletes Neutrals B, ha reobert un duel que va marcar una època en la natació artística. Dues finals per equips, dues victòries russes i dues plates espanyoles. No obstant, més enllà dels resultats, les dues seleccions representen avui dues maneres diferents d’entendre aquest esport. Mentre l’escola russa continua empenyent el límit de la dificultat, Espanya insisteix en un model que pretén protegir la salut de les nedadores reduint el temps en apnea, potenciant la creativitat a la superfície i donant més protagonisme a la impressió artística.
Aquesta filosofia es va tornar a reflectir en HOPE, la nova rutina tècnica creada per a aquesta temporada com a carta de presentació del cicle olímpic cap a Los Angeles 2028. Andrea Fuentes ha preferit renunciar a part de la dificultat per minimitzar el risc dels temuts base marks i demostrar que és possible competir al màxim nivell sense obligar les esportistes a assumir apnees cada cop més extremes.
La força de l’originalitat
L’aposta va tornar a convèncer el jurat. El conjunt format per Cris Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluís, Iris Tió i Sara Saldaña va firmar una actuació d’un nivell enorme que va arribar als 296.4299 punts, amb 123 en impressió artística i 173 en els elements, de manera que va millorar fins i tot la puntuació aconseguida en l’estrena de la rutina durant la Copa del Món de Pontevedra. L’exercici va ser premiat amb tres deus, dos en acrobàcia i un en performance, fet que va confirmar que l’originalitat del conjunt espanyol continua sent una de les seves fortaleses.
Només Rússia va poder superar aquesta proposta. Les nedadores dirigides per Svetlana Romaixina van presentar Idil·li entre bastidors, una rutina inspirada en Moulin Rouge encara més exigent que en les seves aparicions anteriors. La seva espectacular execució i l’enorme altura de la seva acrobàcia els van permetre imposar-se amb 303.2467 punts, uns set més que Espanya. Itàlia va completar el podi amb el bronze gràcies a la seva Reina de la nit, tot i competir amb una dificultat superior a l’espanyola.
Si la plata de l’equip va confirmar que Espanya continua sent una referència malgrat cedir el tron europeu després de tres títols consecutius, la cirereta de la jornada la va posar Iris Tió. La catalana va transformar en or l’emoció de Mio Cristo piange diamanti, de Rosalía, en una actuació tan delicada com impecable. Després d’una nit marcada per la tensió, els dubtes i la ressaca emocional de la polèmica viscuda en la final de l’equip lliure, l’espanyola va respondre a la piscina amb una exhibició de serenitat. "No he dormit bé, però confiava en l’entrenament i l’adrenalina m’ha ajudat a sortir al màxim. En tenia moltes ganes", va dir després de proclamar-se campiona d’Europa.
Tió va executar amb una netedat increïble els cinc elements tècnics obligatoris i va tornar a demostrar la sensibilitat que caracteritza una coreografia que ja havia emocionat el públic a Pontevedra. La seva actuació va obtenir 263.6250 punts, amb 114 en impressió artística i 149 en elements tècnics, a més de rebre un 9,75 de tots els jutges en la performance.
La victòria va tenir encara més mèrit per la igualtat de la competició. La bielorussa Vasilina Khandoixka, vigent campiona del món de solo tècnic, va portar al límit la dificultat amb una rutina al ritme de Marilyn Manson, però es va quedar en 263.3817 punts, tot just dues dècimes per darrere de l’espanyola. L’alemanya Klara Bleyer va ser tercera, amb 256.0400, i la vigent campiona europea, la grega Vasiliki Alexandri, va quedar fora de la lluita per les medalles després de patir un nou base mark.
El balanç del dia va deixar Espanya amb sensacions contradictòries però positives. "Estic supercontenta de com he nedat. M’he sentit genial. He connectat amb la música i he ballat. Estic molt orgullosa", va explicar una feliç Iris Tió.
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