Una Paula Blasi sense cadenes surt reforçada de la crono del Tour
La suïssa Marlen Reusser, líder del Movistar, guanya l’etapa davant una Demi Vollering que va demostrar que és la favorita, i amb la catalana al capdavant de les joves i setena de la general.
Sergi López-Egea
Paula Blasi va sortir reforçada i sense cadenes de la contrarellotge d’ahir del Tour, etapa transcendental en aquesta edició de la Grande Boucle femenina que havia de marcar un abans i un després en el paper de la catalana a la cursa. Van ser suficients quatre etapes perquè la vencedora de la Vuelta demostrés al seu equip que és un actiu en el Tour i una candidata a lluitar per les posicions d’honor d’una cursa que lidera la suïssa Marlen Reusser, campiona del món de contrarellotge, guanyadora del dia i líder del Movistar, i en què una fantàstica Demi Vollering va evidenciar que ve a guanyar la prova com a favorita número u.
El Tour ja ha entrat en la fase decisiva, sobretot amb tres etapes, el viacrucis muntanyós d’avui, la cita de divendres amb el Ventoux i la traca final de diumenge pels tradicionals ports al voltant de la capital de la Costa Blava que defineix en l’apartat masculí el vencedor de la París-Niça.
Queda un món, tot o res, però l’UAE s’ha adonat que Blasi és essencial per a ells, que no la poden sacrificar de gregària, que està molt millor físicament que la polonesa Dominika Wlodarczyk, a qui ja avantatja en 47 segons i que, al capdavant de la classificació de les joves, portadora del mallot blanc, seria un crim fer-la servir en altres funcions que no siguin les de lluitar per demostrar que pot ser una ciclista rendible per lluitar pel Tour; com a mínim, perquè es familiaritzi amb la cursa en el seu debut i exerceixi un paper similar al que va fer Paul Seixas (quart al final) en el capítol masculí fa poc més d’una setmana.
La justificació de l’equip
"No podem passar per alt l’aparició de la Paula com a ciclista de talla mundial, aprèn ràpid, decidirà la carretera i té una líder nata com és Longo Borghini per aprendre’n", va dir Cherie Pridham, directora de l’UAE, a Eurosport. Longo Borghini, que va patir una avaria a la bici, va ser un segon millor que Blasi en la contrarellotge, on va destacar sobretot l’enfonsament de Pauline Ferrand-Prévot, última guanyadora del Tour.
La catalana va ser l’11a, tot i que pel mig hi va haver especialistes de la contrarellotge que no compten per a la classificació general, com les neerlandeses Nooijen, Bredewold i Markus, la nord-americana Faulkner i la belga Claes. Per això, va ascendir a la setena plaça de la general, on encara resisteix per davant seu la noruega Sigrid Haugset gràcies a la renda que va treure en l’escapada de dilluns.
Blasi va estar molt millor en la segona part de la contrarellotge, després de coronar el port que hi havia a mig camí, quan es va trobar més inspirada i va marcar el quart millor registre en aquest sector de l’etapa. "Estic molt contenta i satisfeta de mantenir el mallot blanc, queden dies i a veure què passa a partir d’ara", va assegurar la catalana, a preguntes de l’organització.
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