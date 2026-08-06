Blasi, en el seu pitjor dia, s’ha de sacrificar per a la líder
La catalana cedeix dos minuts i mig respecte a Vollering després de treballar en els últims quilòmetres per a la italiana Elisa Longo.
Sergi López-Egea
El Tour no perdona mai, siguis dona o home. De fet, molts dels grans genis de la bicicleta han sucumbit alguna vegada davant la destral de la cursa; com Tadej Pogacar, sense anar més lluny. Paula Blasi no va tenir ahir el seu millor dia, però no li perdonen ni una, en el seu equip. Tan bon punt es va despenjar del grup de favorites, va ser sacrificada com a gregària en favor de la italiana Elisa Longo Borghini.
Ella estirava de la ciclista designada com a cap de l’UAE mentre al davant s’anaven rellevant. Demi Vollering, la número u del món (la catalana és la número dos), va traure el fuet per provocar el caos, posar-ho tot potes enlaire i dirigir-se cap a la victòria que se li ha escapat en les dues últimes edicions. Blasi, mentrestant, se sacrificava per a la líder del seu equip.
Els petits ports que donen vida a les vinyes del Beaujolais van turmentar la ciclista d’Esplugues. Va quedar tallada en la primera ofensiva de Vollering i ja no va poder enllaçar. Llavors va tornar a canviar el rol que havia recuperat suposadament després de la crono.
Com que Longo Borghini també havia perdut contacte amb el grup del mallot groc, Blasi va començar a treballar per a ella i al final va creuar la meta en la 15a posició d’una etapa infernal, va baixar a la desena plaça de la general i va entregar el mallot blanc de millor jove a l’alemanya Antonia Niedermaier. Un dia pèssim pel que fa al resultat però que no ha d’enfosquir la projecció d’una corredora amb esperit lluitador, combativa i que, recordem, encara no ha complit un any sencer d’experiència en el pilot internacional. Si a tot això s’afegeixen les consignes de l’equip, la lectura no pot ser la millor. Blasi es va despenjar en el pitjor moment, quan Vollering va marcar el ritme més atroç, després de pressionar les gregàries de la FDJ. Ho va fer mentre provava la resistència de la líder del Movistar (molt bon treball de Paula Ostiz), Marlen Reusser.
Bon resultat del Movistar
La ciclista suïssa de l’equip espanyol va mantenir el mallot de líder i va descobrir que Vollering serà la seva pedra a la sabata i que la polonesa Katia Niewiadoma representa un gran perill en la lluita per la victòria final. No debades, neerlandesa i polonesa han guanyat els Tours del 2023 i el 2024.
Ara es planteja un Tour incert per a Blasi: estarà obligada a continuar treballant per a la seva companya polonesa i la seva cap italiana; és llei de vida en el ciclisme. Prova d’això van ser els elogis que Blasi va rebre a la meta per part de la seva directora, Cherie Pridham. "S’ha sacrificat per Longo Borghini", ben clar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Així és Madring, el circuit que li va treure el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 a Montmeló
- Les víctimes del fals bróker gironí recuperaran aviat el 38% dels diners
- Investiguen una agència de viatges gironina per un possible cas d'estafa
- La Federació de Comerciants de Salt alerta d'una concentració excessiva d'establiments de restauració al municipi
- Veïns de Vilablareix reclamen canvis en els accessos i mesures contra el soroll del futur supermercat Cugat
- El cadàver trobat en un contenidor de Lloret correspon a un veí de 30 anys
- Pugen a 30 les denúncies contra una agència de viatges de l’Escala per una possible estafa
- Troben una casa amb impactes de bala i sang que podria ser el lloc del crim de Lloret