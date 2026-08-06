Girona prepara la 14a Jornada de l'Esport Femení per al 7 de març de 2027
L’Ajuntament de Girona ja està treballant en aquesta nova edició de l’esdeveniment, que es vol renovar i fer-lo encara més transversal
Redacció
L’Ajuntament de Girona i la resta d’entitats organitzadores ja han començat a treballar en la pròxima Jornada de l’Esport Femení, que tindrà lloc el diumenge 7 de març del 2027. Amb l’impuls de l’Ajuntament, la Diputació de Girona, el Consell Esportiu del Gironès i el suport de la Representació Territorial a Girona del Departament d’Esports de la Generalitat, aquesta 14a edició neix amb l'ambició d’incorporar novetats i propostes complementàries per tal de ser més transversal i d’anar un pas més enllà per transformar imaginaris socials. Per qüestions logístiques, aquest 2026 no es va poder dur a terme l’esdeveniment.
“Volem convidar tots els clubs, entitats, esportistes, col·legis professionals i també tota la ciutadania a reservar des d’ara mateix aquesta data a l’agenda. La implicació de tot el teixit esportiu i local serà el motor per assegurar que la pròxima Jornada de l’Esport Femení esdevingui, un cop més, un nou èxit absolut de participació i organització, tal com ja han demostrat amb escreix les darreres tretze edicions d'aquest gran projecte”, ha remarcat el regidor d’Esports i Joventut, de Ciutat Universitària i de Llengua Catalana de l’Ajuntament, Àdam Bertran Martínez.
La Jornada de l'Esport Femení va néixer com una plataforma per trencar estereotips i difondre la pràctica esportiva femenina; alhora, té com a objectiu donar a conèixer les esportistes gironines que són referents en les seves disciplines esportives, així com a directives, àrbitres o entrenadores, per tal reconèixer les seves trajectòries esportives i promoure la igualtat i l’equitat en l'accés a l'esport. També ofereix a nenes, joves i dones la possibilitat de tastar gairebé una trentena de disciplines en ple centre de la ciutat.
En paral·lel, i amb el propòsit d’iniciar aquest treball transversal, el pròxim 3 d’octubre l’Ajuntament de Girona ha organitzat la jornada-taller “Canviem imaginaris en l’esport. I jo, què puc fer?”. La sessió, que comptarà amb una formació per detectar comportaments i situacions de desigualtat, tallers i una taula rodona, tindrà lloc de 9 a 14 h a El Modern. Les inscripcions ja estan obertes.
Aquesta proposta s'adreça a totes aquelles persones que participen en l’ecosistema esportiu: esportistes, professionals de l’educació física de contextos educatius formals i no formals, personal tècnic dels ajuntaments, federacions i associacions, cos tècnic esportiu, periodistes, famílies i equips directius.
La finalitat de la jornada és dotar les persones implicades en la formació dels i de les esportistes d'eines i recursos perquè esdevinguin agents de canvi, sensibilitzant sobre comportaments socialment naturalitzats —en l'àmbit social, escolar, familiar, cultural i comunicatiu— que dificulten la pràctica i valoració esportiva de les dones. La manera en què les esportistes afronten la seva carrera esportiva també es veu reflectida en com afronten els reptes en els altres àmbits de la vida.
“Pel que fa als estereotips en l’esport, cal fer un pas més enllà, implicar-nos i ser capaços de crear estratègies i eines per canviar aquestes realitats”, ha afegit el regidor Àdam Bertran.
Seguint la mateixa línia estratègica, a partir del 15 de setembre, el Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya posa en marxa el cicle de conferències “Lideratge de l’esport en femení”, una iniciativa itinerant que forma part del Pla d’Impuls de l’Esport Femení a Catalunya i que recorrerà Girona, Lleida i Tarragona amb l'objectiu de promoure el lideratge de les dones en l'àmbit esportiu, visibilitzar referents i generar espais de trobada i reflexió sobre la igualtat d'oportunitats en l'esport.
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