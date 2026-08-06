Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
mesquita l'Estartitestafa agència viatgesaccident fira Tonacinema TruffautCeutadiarrea explosivaeclipsi solar
instagramlinkedin

Infantino ofereix la final del Mundial al Marroc

Segons ‘The Times’, el president de la FIFA ha concedit a Rabat el partit a canvi de suports per continuar en el càrrec. L’organització ho nega.

Gianni Infantino, en l’últim Mundial. | HEULER ANDLEY / EUROPA PRESS / CONTACTE

Gianni Infantino, en l’últim Mundial. | HEULER ANDLEY / EUROPA PRESS / CONTACTE

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Inés Sánchez

Barcelona

El president de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert al Marroc acollir la final del Mundial 2030 a canvi de rebre suports per mantenir-se en el càrrec, segons va avançar ahir el diari britànic The Times. La seva proposta de privatitzar competicions com la Copa del Món i el Mundial de Clubs ha fet trontollar el seu lloc.

Els últims dies s’havien alçat diverses veus reclamant la dimissió d’Infantino com a president de la FIFA. Després d’anys de relacionar-se amb líders mundials poc democràtics i de setmanes mostrant la seva amistat amb Donald Trump, el seu pla de privatitzar aquestes competicions ha fet augmentar tant les crítiques que les peticions de dimissió s’han fet sentir amb força. Diverses associacions internacionals ja li han retirat el seu suport, com és el cas de l’anglesa, la gal·lesa i la sèrbia, i exjugadors com el portuguès Luis Figo han demanat que marxi.

El Mundial del 2030 té Espanya i Portugal com a principals impulsors, juntament amb el Marroc. Segons el mitjà anglès, hauria "promès" que aquest últim país acolliria la final a canvi del seu suport, tot i que encara "el preocupa que l’Aràbia Saudita encara no hagi expressat el seu suport". El país africà és un dels grans aliats del president de la FIFA i l’estadi Hassan II figuraria com la seu del partit més important de la competició.

Notícies relacionades

Infantino està "desesperat" per obtenir suports que li permetin continuar en el càrrec, diu el diari. La FIFA es va reunir ahir a Rabat per abordar la crisi interna. Al final de la reunió, l’organisme va afirmar que "és fals i enganyós" afirmar que s’ha oferit la final al Marroc.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents