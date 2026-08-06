Andà p'allá, bobo
Infantino com el rei emèrit: «Ho sento molt, m’he equivocat, no tornarà a passar»
Emilio Pérez de Rozas
Com diria Luis Figo, són tan «pocavergonyes» que continuen fent la seva, és a dir, llepant del càrrec i fent veure que no ha passat res; com si no haguessin fet res mal fet –per dir-ho amb suavitat–, com si no haguessin traït l'organització que dirigeixen, les 211 federacions que integren la FIFA i, sobretot, com si ningú no s'hagués adonat que els han enxampat amb les mans a la massa. A la massa de milions i milions d’euros que pensaven emportar-se i repartir-se. El primer, evidentment, el més descarat de tots, el president, perdó, l’encara president, Gianni Infantino, que s’havia posat un sou de 30 milions de dòlars anuals.
Dic que són tan descarats, tan sàtrapes (persona que governa despòtica i arbitràriament i que fa ostentació del seu poder», diu la RAE), que, sense temor de Dios (ni de nadie), s’han reunit en un lloc massa sospitós, Rabat (Marroc),per assegurar que tot està sota control i que el Mundial ha sigut un èxit, especialment, gràcies a ells.
Per això han enviat una carta a les 211 federacions, firmada per Mattias Grafström, secretari general de la FIFA, un altre que tal, un altre que, segur, ja s’havia designat un sou similar al d’Infantino en el nou ordre mundial, en què demanaven disculpes i asseguraven que res de tot això tornaria a passar, en actitud rei emèrit. Se’n van anar a caçar elefants i van sortir a la foto, però ells ni pestanyen.
No cal dir que en la reunió de Rabat no van respondre a ni una de sola de les preguntes que Figo va descriure a la seva impecable carta: «Si era tan bona idea, ¿per què no l’hi vas dir als teus membres quan els tenies reunits abans de la final del Mundial? Si es tractava d’un pla tan sòlid, ¿per què no informar els seus membres sobre els riscos, així com sobre els beneficis que vostè descriu? Si el pla era tan obvi, ¿per què no ser honestos sobre el fet que al final et donaria una feina de 30 milions de dòlars a l’any?»
Però res d’això es va fer, ¿per què? «Perquè no és una bona idea. No és sòlid quan no s’és transparent sobre els guanys exorbitants que sempre busquen les firmes de capital privat [...] És massa tard per salvar la seva dignitat (Gianni Infantino), però no és massa tard per salvar el futbol. Se n’hauria d’anar. Ara».
Gianni Infantino i el seu seguici ni tan sols han sigut prou honrats com per dimitir dels seus càrrecs després d’haver sigut descoberts en l’engany més gran proveït a l’esquena de les 211 federacions que integren la FIFA.
Aquest és el punt que té tot el futbol amb la boca oberta: ningú entén, ningú, que Infantino, el tal Grafström i la col·lecció de vividors que llepen de la FIFA, no hagin dimitit dels seus càrrecs, tornin la VISA i se’n vagin a casa seva a viure del i amb els diners que ja han acumulat al llarg dels últims anys. Ja en tenen prou, ara que deixin que el futbol tingui una mica més de sort i saviesa per trobar altres dirigents, que no necessitin l’ajuda de la família Trump per continuar dirigint aquest negoci.
Si un vol veure de quina gent estem parlant, només ha de repassar la llista de les federacions que, de moment, han mostrat el seu recolzament a Infantino, malgrat el seu trilerisme, ocultisme i maquinació per ser encara més ric, trossejant i venent el Mundial: Marroc, Qatar, República Democràtica del Congo, Djibouti, Emirats Àrabs Units, Mauritània, Kuwait, Niger, Sri Lanla, Indonèsia, Libano i Bhutan.
Com es pot comprovar. països punters al món del futbol. És increïble, inexplicable i demostra el tast del màxim responsable de la FIFA que, després d’aquesta barrabassada, es reuneixin a Rabat, es premiïn entre ells i li prometin al món que no tornarà a passar. No tornarà a passar perquè vostès, si tinguessin un mínim de decència, s’haurien d’haver anat fa ja molts dies. Massa.
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