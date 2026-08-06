L’home "caucàsic" que seguia la princesa Elionor
Prensa Ibérica accedeix en exclusiva als informes de l’IPCC, el centre de comandament policial dirigit per l’FBI durant el Campionat del Món dels EUA, el Canadà i Mèxic.
Luis Rendueles
L’FBI va coordinar durant el Mundial l’IPCC (Centre de Cooperació Policial Internacional), integrat per agències federals de seguretat nord-americanes i policies de tots els països participants excepte l’Iran i Haití. Van rastrejar alertes terroristes, amenaces a futbolistes, seguidors violents i qualsevol incident que pogués afectar el campionat. El canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica ha accedit als comunicats diaris portats a terme en aquest búnquer policial.
L’incident més inesperat contra la delegació espanyola, segons recullen aquests informes, el va protagonitzar un home "caucàsic" de més de 50 anys que va ser detectat preguntant en diverses ocasions pel parador de la princesa Elionor de Borbó. Va passar en un hotel de Houston.
L’individu va ser fotografiat, investigat i, finalment, detingut. La investigació va revelar que l’home, que no és espanyol, tenia problemes mentals. Quan va ser interrogat sobre el seu interès per conèixer el parador de la filla gran de Felip VI, va explicar que havia de veure-la urgentment. "Em casaré amb ella", va deixar anar.
No va ser l’única incidència que va tenir Espanya i la seva selecció com a protagonistes. L’IPCC, de què van formar part una inspectora de la Policia Nacional i un tinent de la Guàrdia Civil, va vigilar tots els possibles atemptats, crims i delictes que poguessin cometre’s durant el Mundial i va investigar dues amenaces vinculades a la selecció.
Amenaça d’atemptat
El 6 de juliol, un usuari va publicar a la xarxa X un missatge on anunciava que cometria un atemptat suïcida durant el partit Espanya-Portugal, que es jugava aquell dia a Dallas. El missatge afirmava: "Colant-me a l’estadi amb una bomba a la cintura per assegurar-me de les dues pèrdues". Era una resposta a altres missatges a les xarxes en què es desitjava que les dues seleccions, Espanya i Portugal, perdessin i quedessin eliminades. La investigació va revelar que l’autora del missatge era una noia, menor d’edat, que viu al sud-est asiàtic i és fan de l’Arsenal i de Beyoncé.
L’endemà, el 7 de juliol, l’Hotel West Drift Manhattan, a Los Angeles, va rebre una amenaça de bomba poc temps abans que hi arribessin els integrants de la selecció espanyola, que jugarien contra Bèlgica el partit de quarts de final. L’amenaça va semblar creïble i l’FBI i agents del servei cinològic van registrar l’hotel abans de deixar-hi entrar els jugadors.
El Centre de Comandament Policial rebia també informes de l’FBI i la FIFA sobre els seguidors de cada país, també dels espanyols. Aquests informes van incloure el seguiment als dos principals grups de seguidors espanyols desplaçats: Marea Roja i Furia Española, que tenien 779 seguidors, segons l’IPCC.
Un d’aquests informes de la FIFA, emès abans del duel Espanya-Àustria, deia que l’afició espanyola "comparteix el sentiment nacionalista" i no registra "incidents entre membres de grups ultres enfrontats tradicionalment entre si". L’informe concloïa que els ultres d’equips espanyols "tot just" van tenir presència entre els seguidors desplaçats al Mundial. Entre els aficionats de la selecció, destaquen, "la majoria són famílies i grups d’amics".
L’FBI sí que va recordar en un altre informe els "càntics islamofòbics" que una "petita part" de l’afició espanyola havia fet durant l’Espanya-Egipte, celebrat al març a Barcelona. Dies després, l’FBI va insistir que hi havia la possibilitat que aficionats espanyols fessin també càntics amb motivacions polítiques com "Gibraltar espanyol".
"Banderes franquistes"
Abans del partit contra França, un altre informe de FIFA alertava de la possibilitat que seguidors espanyols portessin "banderes franquistes". No va passar així aquell dia, però sí durant el partit que es va jugar contra l’Uruguai, quan un aficionat espanyol va treure una bandera franquista que li va ser retirada.
El búnquer de seguretat va registrar la detenció de dos espanyols. Un, per vendre entrades falsificades. Un altre, per saltar al camp en els minuts finals de l’Argentina-Anglaterra. La Policia Nacional el va investigar i va veure que no tenia cap relació amb grups islamistes ni amb ultres. Era un home de 32 anys que estava fitxat per alguns robatoris a Espanya.
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