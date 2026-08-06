Lloret de Mar ha presentat l’oferta esportiva per a la nova temporada
L'Ajuntament detalla l'oferta esportiva, que inclou natació, manteniment físic i ioga per a totes les edats.
L’Ajuntament de Lloret ha publicat l’oferta esportiva per a la nova temporada. Un any més, s’ofereixen cursos de natació per a infants i joves, entre els 5 i els 17 anys, a la Piscina de Lloret. A més, no hi falten els cursos municipals sèniors de natació (amb aquagym i assessorament aquàtic), gimnàstica de manteniment, marxa nòrdica i ioga.
Al llarg de l’any, la Piscina de Lloret ofereix activitats dirigides per a adults i infants, a més de sessions d’aquagym, espais lliures de natació per a tots els públics i cursets de natació per a diferents grups d’edat. A més, l’equipament també organitza diversos casals esportius per Nadal, Setmana Santa i estiu, adreçats a infants i joves. D’altra banda, a les Pistes d’Atletisme es pot fer ús del carnet d’usuari del programa “corre-camina”, gratuït per a persones empadronades a Lloret, i que permet utilitzar el carrer exterior de l’equipament, de gespa artificial, per córrer o caminar.
Les preinscripcions pels diferents cursos s’han de fer de manera personal i el nombre de places és limitat. Es poden tramitar en línia, a través del web www.piscinalloret.cat, a partir del 17 d’agost, i de manera presencial, a la recepció de la Piscina Municipal. Tota la informació es pot consultar en el llibret editat per l’Ajuntament. En la part final, també es pot trobar la informació de les diferents entitats i associacions esportives de Lloret de Mar, amb les dades per contactar-hi de manera directa i poder sol·licitar més informació sobre les seves activitats i inscripcions.
L’esport té una presència molt destacada en el dia a dia a Lloret de Mar, amb un gran nombre d’entitats i associacions. A més, cada any, la destinació acull un gran nombre de visitants relacionats amb el turisme esportiu. Enguany, només en els primers quatre mesos, Lloret va rebre 34.530 persones vinculades al turisme esportiu. En aquest sentit, es consideren prioritàries les accions que permetin millorar l’estat de les instal·lacions. En aquest sentit, el regidor d’Esports, Frederic Guich, ha explicat que “aquest any podrem dur a terme accions rellevants en la millora de les instal·lacions esportives de la vila, que ajudaran a optimitzar la pràctica esportiva diària i oferir uns espais més moderns, segurs i funcionals per a tothom”.
L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha destacat que “any rere any, som una referència a Catalunya, amb presència d’esportistes locals en campionats estatals, europeus i mundials”. A més, ha agraït “la tasca que fan al llarg de l’any les esportistes i totes les persones que hi col·laboren, per oferir un espai per a la pràctica de l’esport, que és una font inesgotable de valors que ens fan avançar cap a una societat més cohesionada”.
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