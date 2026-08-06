Bàsquet
Mark Hughes canvia el FIATC Girona per l'iLERNA Lleida
El d’Ohio, malgrat que comptarà amb passaport comunitari la temporada vinent, abandona Fontajau després d’una temporada
Andreu Coll
El FIATC Girona ha tancat avui al matí el capítol de sortides. Juan Fernández i Mark Hughes eren les dues que restaven pendents, i el club ha fet oficial els seus comiats consecutivament. Així doncs, si no hi ha cap sorpresa d’última hora, Fernando San Emeterio ha tancat la porta i cap jugador més marxarà de Fontajau.
L’últim a fer-ho, Mark Hughes, deixa Girona però no marxa gaire lluny. De fet, pocs minuts després ha estat presentat pel seu club destí iLERNA Lleida. El jugador nord-americà estava pendent d’aconseguir passaport comunitari , per tal d’abandonar la seva condició de jugador extracomunitari. Era un fet clau, ja que la normativa ACB no permet als equips tenir-ne més de dos jugadors en plantilla.
Hughes, finalment, arriba al Barris Nord amb el passaport comunitari sota el braç. A més, no dependrà de debutar amb qualsevol selecció a les pròximes finestres per aconseguir-lo. L'última informació publicada per ACB apunta a la doble nacionalitat americana i espanyola. Tot i això, no ha estat suficient per arribar a un acord amb FIATC Girona, i abandona Fontajau després de tan sols una temporada marcada per la irregularitat.
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