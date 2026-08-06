Nicoli fa història com Ronaldinho i Neymar, els seus ídols
La davantera veu fet realitat "el somni" de jugar al mateix club que els astres brasilers i agraeix l’esforç econòmic del Barça per fitxar-la del City.
Joan Domènech
Quan era una nena, a Kerolin Nicoli Israel Ferraz li faltaven referents femenins. Aquella nena de Bauru, la localitat de Sao Paulo on va néixer, volia ser futbolista. Els seus principals ídols eren homes. Amb els 26 anys fets, se sent "excitada" per jugar al "club de Ronaldinho i Neymar", els seus referents de la infància.
"Quan vaig saber que el Barça estava interessat en mi no m’ho podia creure. Fins que vaig parlar amb el meu agent. Era un somni, una oportunitat que se’t presenta a la vida, perquè potser no n’hi hauria cap altra, i calia aprofitar-la", explicava Nicoli, després de viure les seves primeres hores a Barcelona i de firmar un contracte per quatre anys, fins al 2030, al despatx de Joan Laporta, el president.
Nicoli va haver d’insistir perquè aquell desig es transformés en realitat. Tenia contracte amb el Manchester City, on va arribar el gener del 2025, fins al 2028. La seva gran temporada ha despertat l’interès del Barça, que volia una substituta per a Salma Paralluelo. El club blaugrana ha hagut de pagar per ella 1,2 milions d’euros més variables vinculades al seu futur rendiment individual i s’ha convertit en el fitxatge més car de la secció femenina.
Abans d’exhibir les seves facultats amb la samarreta blaugrana, Nicoli ha fet història. Com Ronaldinho, el futbolista que va fer rodar el cercle virtuós que va regenerar el Barça el 2003, i com Neymar, el traspàs més car de la indústria del futbol quan el Paris Saint-Germain va pagar per ell 222 milions d’euros el 2017. Les seves respectives carreres després de sortir del Camp Nou van declinar.
"Estic molt agraïda per l’esforç que ha fet [el Barça] perquè jo pugui ser aquí i vull tornar-l’hi", va afirmar, al·ludint al pagament pel seu fitxatge. El preu, no obstant això, no li suposa una pressió addicional. Al seu cap prima "l’excitació" per vestir de blaugrana, en un Barça amb un estil que admira des de fa temps –va jugar amb el Madrid CFF en un breu pas d’abril a desembre del 2021, on va coincidir amb Vicky López– i que aspira a tots els títols. La temporada acabarà amb la disputa del Mundial de seleccions al Brasil, el seu país d’origen.
Curiositat per Kika
A la seva nova companya no li va voler avançar res mentre estava negociant fins que l’operació conclogués amb èxit. Ja s’han retrobat. Coneixia altres jugadores –va citar Patri Guijarro, Aitana Bonmatí i Ewa Pajor– i sent curiositat per Kika Nazareth, "que sembla molt divertida". Amb ella de ben segur que s’entendrà millor que amb ningú parlant en portuguès.
A més dels títols col·lectius, Nicoli també aspira a nivell individual a ser escollida la millor futbolista del món. "Cal fer moltes coses i després n’hi ha d’altres que no estan sota el meu control", va explicar, "però venir al Barça em farà millor futbolista i millor persona". "Els últims Pilota d’Or han sigut del Barcelona, i potser això m’acosti a l’objectiu, no se sap mai", va aventurar.
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