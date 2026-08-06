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FIATC Girona

Oficial: El FIATC Girona tanca el fitxatge més impactant de la història del club

Mac McClung arriba a Fontajau amb el títol de jugador més valorat de la G-League i tres campionats consecutius del concurs d'esmaixades de l'NBA a l'esquena

Mac McClung, nou jugador del FIATC Girona

Mac McClung, nou jugador del FIATC Girona / NBA

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Andreu Coll

Girona

Ja és oficial. El nord-americà Mac McClung jugarà la temporada vinent a Fontajau. El FIATC Girona ha anunciat el fitxatge més impactant de la història del club. McClung arriba amb cartell de jugador destacat de la G-League, la segona lliga americana, on ha fet una mitjana de 29,5 punts i 7,6 assistències per partit la temporada passada, números que li han valgut per endur-se el trofeu de jugador més valorat aquesta última temporada. Ha estat la seva segona vegada, ja que la temporada 2024 també va obtenir aquest guardó. Aquest rendiment li ha permès arribar a debutar a l’NBA, on no s’ha consolidat per culpa de la seva estatura. Els seus 188 centímetres no li han impedit proclamar-se fins a tres vegades campió del concurs d’esmaixades de manera consecutiva, l’any 2023, 2024 i 2025, demostrant una gran capacitat atlètica.

McClung és un jugador vertical, amb gran capacitat de salt i amb talent individual per a generar-se els llançaments i anotar. Malgrat no haver disputat mai competicions FIBA, la seva incorporació suposa un salt de qualitat per a la plantilla de Moncho Fernández, que havia quedat orfe de referents tant pel que fa a talent com en l’àmbit social amb la sortida d’Otis Livingston i Derek Needham.

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Fitxatge estrella

Serà la primera vegada que McClung tastarà el bàsquet europeu. Més enllà de la seva dilatada experiència, la seva arribada suposa col·locar a la ciutat i al club en un esgraó més alt a nivell social, ja que la nova estrella de FIATC Girona té 1,2 milions de seguidors a la seva xarxa personal d’Instagram.

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