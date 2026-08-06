Una plata de 10 al ritme de Rosalía
L’equip espanyol obté el subcampionat europeu, per darrere de Rússia, i aconsegueix una puntuació històrica amb la rutina acrobàtica al ritme de ‘Berghain’, de l’artista catalana. Les espanyoles van executar l’acrobàcia més difícil que s’ha fet mai.
Begoña González
Màxima expectació ahir al Centre Aquàtic de París per acollir l’última de les competicions, una en la qual Espanya va tornar a pujar al podi i va trencar les regles: l’equip acrobàtic. "Presentem l’exercici més difícil que s’ha fet mai", advertia fa unes setmanes Andrea Fuentes en una entrevista a aquest diari. La seva coreografia acrobàtica amb la música de Berghain, de Rosalía, ja va enamorar el món en la Copa del Món de Pontevedra, on es va estrenar al maig, i ahir va tornar a sorprendre en l’Europeu a l’aconseguir la impressió artística més alta de la història. Tot i així, no va ser suficient per avançar la bèstia negra de les espanyoles en aquesta competició: Rússia.
Per a aquesta rutina, Sara Saldaña, Paula Ramírez, Iris Tió, Dennis González, Lilou Lluís, Cris Arámbula, Txell Ferré i Marina García presentaven la segona dificultat més alta de la final, per darrere de Rússia, que sumava fins a set punts més, de manera que la impressió artística seria crucial a l’hora de definir el resultat. Les espanyoles van executar l’acrobàcia més difícil mai feta, en què la nedadora Lilou Lluís era impulsada per les seves companyes i havia d’aterrar amb el cap a la mà de Dennis González.
Acrobàcies a gran altura
Però, amb tot això, la delegació nacional va veure un total de 242.2428 punts i nou deus, i va arribar la xifra històrica de 100,2 punts d’impressió artística, la màxima atorgada mai. Però, tot i que les nedadores d’Andrea Fuentes van retallar distàncies, van acabar quedant-se a 2,5 punts de Rússia, que va obtenir l’or.
Poc abans de l’actuació d’Espanya, Rússia, sota la denominació d’equip neutral B, va executar la seva rutina en segon lloc i ben aviat va definir quin seria el llistó a batre de la competició. La seva Nines del caos va veure quatre deus en la seva estrena en la Copa del Món de la Xina, i a París no va deixar ningú indiferent. Rússia sempre ha tingut un gran potencial en les acrobàcies, i en aquesta rutina ho va demostrar amb una execució increïble i una altura tremenda en els seus salts, que els van valer 244.8221 punts, amb un total de set deus dels jutges (sis en els elements i un en la impressió artística), gairebé 20 punts més que el resultat que van obtenir en la Copa del Món de la Xina. Per darrere, les italianes van tancar el podi amb la seva rutina sobre Chicago, que els va valer el seu tercer bronze, amb 219.2545 punts.
Nous mètodes
Més enllà d’aquesta actuació, darrere de Berghain hi havia una declaració d’intencions. Espanya no només pretenia guanyar, sinó també desafiar l’evolució de la natació artística mundial. L’equip es va tancar durant mesos al CAR de Sant Cugat per replantejar tots els elements de l’esport en un procés que Fuentes va definir com un treball d’"investigació i desenvolupament". Aquella barreja va donar forma a una rutina que, des que es va estrenar a Pontevedra, va ser considerada una de les propostes més innovadores del nou cicle olímpic. "Volem canviar les regles del joc. La nostra finalitat com a equip és ampliar les possibilitats d’aquest esport més enllà del que s’hagi pogut plantejar mai", deia Andrea Fuentes.
La selecció va incorporar mètodes que són poc habituals en la natació artística. Víctor Cano, dos cops olímpic en gimnàstica artística, va assumir el treball específic de les acrobàcies i de l’orientació aèria de les voladores, mentre que l’equip va començar a fer tres sessions setmanals de crossfit per reforçar la potència de les nedadores que impulsen les estructures. Espanya es consolida com una de les grans potències del continent amb el medaller més extens de totes les delegacions: un or, cinc plates i dos bronzes.
Bronze de Jorge Rodríguez i Ana Carvajal
Jorge Rodríguez i Ana Carvajal van obtenir ahir la primera medalla per a l’equip espanyol de salts en els Europeus de París, després de penjar-se la medalla de bronze en la final de salts sincronitzats mixtos des de plataforma de 10 metres. Rodríguez, nascut a Mèxic però amb doble nacionalitat, i la madrilenya Carvajal, que van sumar un total de 297,48 punts, es van quedar a 25,68 dels guanyadors, els ucraïnesos Oleksí Sereda i Kseniia Bailo, que van revalidar el títol continental que van guanyar l’any passat a Antalya (Turquia), amb una marca de 323,16 punts. Els alemanys Ole Rosler i Pauline Pfeif van aconseguir la plata amb una puntuació de 317,76.
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