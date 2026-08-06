Vinícius, a prop de l’Arsenal amb un acord d’una xifra per a ell i per al Madrid
Fermín de la Calle
El futur de Vinícius com a jugador del Reial Madrid es va decidir en una reunió celebrada ahir. Els blancs, que oferien 22 milions nets anuals, van pujar a 25, però el futbolista n’exigeix 30, a més d’una prima de fitxatge i el 80% dels seus drets d’imatge.
El problema ha deixat de ser la seva venda i reemplaçament, que Florentino Pérez té coberta amb l’arribada de l’ivorià Yan Diomande. L’assumpte és que Vinícius no es planteja renovar i confia acabar el seu últim any com a jugador blanc per quedar lliure i cobrar una prima de fitxatge per arribar lliure a l’Arsenal. No obstant, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, han arribat a un camí que satisfà tothom. El jugador podria traspassar-se a l’Arsenal amb el que el Reial Madrid guanyaria uns diners pel seu traspàs, que amortitzaria els 40 milions que va pagar per la seva arribada, i l’Arsenal aconseguiria els seus serveis. I la tercera part, que és Vinícius, per assegurar-se aquesta prima de fitxatge que el Madrid nega al no haver quedat lliure, s’emportaria un percentatge del traspàs a l’Arsenal. Es parla de 150 milions d’euros que podrien repartir-se entre 100 al Madrid i 50 al brasiler, o 80 al club i 70 al futbolista. Així tots quedarien feliços, el Madrid trauria profit pel seu traspàs, el jugador brasiler podria aconseguir un percentatge en qualitat de prima de fitxatge i l’Arsenal obtindria els seus serveis.
El fitxatge blanc més car
El Reial Madrid espera deixar tancat aquest capítol, a més d’anunciar el fitxatge de Yan Diomande, que com va anunciar aquest mitjà fa vuit dies es convertirà en el més car de la història del Reial Madrid elevant-se a 135 milions (120 més 15 en variables). Després vindrà el de Rodri, que ascendeix a 65 milions, 50 de fixos i 15 en variables. 200 milions pels dos futbolistes, de què els blancs esperen rebaixar-ne 100 per la marxa de Vinícius a l’Arsenal.
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