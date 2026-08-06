La XI Copa Pla de l’Estany es presenta apassionant
Els primers equips dels vuit clubs de futbol de la comarca es reuniran el 28, 29 i 30 d’agost al Camp Vell de Banyoles
DdG
L’11a edició de la Copa Pla de l’Estany escalfa motors. Es tracta d’un projecte creat per tots els clubs de futbol de la comarca per organitzar un torneig de futbol, que es disputarà durant 3 dies (entre el divendres 28 i el 30 d’agost d’enguany). L’èxit habitual de les anteriors edicions ha empès a continuar amb el format original. L’esperit d’aquest torneig és concentrar durant un cap de setmana els primers equips de tots els clubs de futbol del Pla de l’Estany i realitzar un torneig a base d’eliminatòries. Enguany es jugarà al Camp d’Esports Municipal Vell de Banyoles i s’habilitarà un espai amb taules i cadires al pàrquing de Can Quim del Rec a fi d’acollir amb comoditat al gran nombre d’aficionats del futbol que volen veure les novetats que presenten els seus equips per la temporada que ve. L’esperit principal del torneig continua essent el de fomentar l’esportivitat i la bona relació entre clubs i que, a més, permeti als clubs treure’n un petit rendiment econòmic per iniciar el curs.
L’any passat, un cop més, l’afició va respondre omplint durant els tres dies les graderies del camp de futbol de Miànigues, seu de la UE Porqueres. Per a aquesta XI edició s’ha decidit, per votació de tots els clubs participants, que la seu sigui la de l’Atlètic Club Banyoles, que aquesta pròxima temporada celebrarà el 20è aniversari. Els equips participants són: Agrupació Esportiva Cornellà del Terri, Atlètic Club Banyoles, Club Esportiu Banyoles, Club de Futbol Camós, Futbol Club Serinyà, Unió Esportiva Fontcoberta, Unió Esportiva Porqueres i Unió Esportiva Sant Miquel. D’altra banda, la final femenina serà Porqueres-Cornellà. La Copa es podrà seguir en directe per YouTube.
Subscriu-te per seguir llegint
- Platja d'Aro dona temps a l'Estat per desafectar les 850 propietats del passeig a un preu simbòlic
- La tempesta deixa sense llum prop d'una hora Santa Coloma de Farners i provoca calamarsades a diferents punts de la província
- Detenen per homicidi imprudent el patró de la llanxa investigada per la mort d'un motorista d'aigua a Roses
- Una afectada pel cas de l’agència investigada per a possible estafa a l’Escala: «Demà marxàvem de safari i ens hem de quedar a casa»
- Uns encaputxats lliguen una dona de 70 anys i li roben 50.000 euros a Castell d’Aro
- Detingut per masturbar-se davant dels nens d'un casal d'estiu en una plaça del barri de Sant Narcís Girona
- L'agència de viatges investigada a l’Escala no constava declarada a Consum
- Girona desallotja l'antiga fàbrica Simon on hi havia 25 persones sense llar