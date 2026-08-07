El Barça roba Rodri al Madrid
L’espanyol trenca el seu acord amb els blancs i dona llum verda al City perquè el traspassi al club culer. Les converses amb Flick i companys de selecció el van convèncer mentre el club blanc fitxava Diomandé i renovava Vinícius.
Fermín de la Calle
La bomba de l’estiu ha explotat. Segons han confirmat a EL PERIÓDICO fonts del Reial Madrid, Rodrigo Hernández va comunicar a l’inici d’aquesta setmana al club blanc la seva negativa a fitxar pels de Concha Espina i tot apunta que es convertirà en jugador blaugrana en les pròximes hores.
El Reial Madrid tenia tancat des de feia setmanes un acord amb el migcampista del Manchester City, que acaba contracte amb el club anglès el juny del 2027. El madrileny havia informat el club de la seva intenció de tornar a Espanya després de la sortida de Pep Guardiola. Llavors els blancs es van moure ràpid i van tancar un acord amb el futbolista, que feia mesos que parlava amb José Ángel Sánchez i Juni Calafat. No obstant, després de tancar l’acord amb el jugador i que els blancs s’asseguessin a negociar amb el City, els executius del Reial Madrid van prioritzar la contractació de Yan Diomandé i la renovació de Vinícius.
Cansat d’esperar
El temps passava i el madrileny s’ha cansat d’esperar que el club que presideix Florentino Pérez tanqués amb el Manchester City el seu traspàs. I mentre l’ivorià viatjava a Madrid i el brasiler celebrava haver guanyat el pols al Madrid en la seva renovació, i aconseguia que el club cedís en les seves exigències, el Barça va aparèixer en escena en l’operació de Rodri i ho va canviar tot. El City va demanar al Reial Madrid 80 milions d’euros pel traspàs del migcampista i els blancs van fer una primera oferta de 40 quilos. La negociació estava condemnada a trobar-se en els 60 milions que, en realitat, Florentino ja contemplava pagar. "45 milions fixos i 15 en variables", s’advertia des de les oficines del Bernabéu, que seria el cost del fitxatge del capità de la selecció.
Però en aquests dies d’espera, la situació ha fet un tomb. Durant les últimes setmanes, diversos jugadors blaugranes de la selecció han mirat de convèncer Rodri que fitxés per un Barcelona que té més a veure amb el seu estil de joc. El mig centre madrileny va parlar amb Deco i amb Hansi Flick, que li va explicar la jerarquia que tindrà en el seu sistema si finalment fitxa pel Barça.
Trucades decisives
Mourinho ja havia trucat a Rodri i sabia de la seva predisposició a fitxar pel Madrid, on el tècnic portuguès li va prometre lluir galons al mig del camp. Però Rodri tenia dubtes sobre l’adaptació a un estil que no és el que més li convé. A més, havia parlat amb exjugadors del Madrid que no li recomanaven fitxar "per un equip dirigit per Mourinho i presidit per Florentino". També s’hi afegia que el de Villanueva de la Cañada era conscient que part de l’afició madridista no li perdona haver arrabassat la Pilota d’Or a Vinícius, amb qui no té una relació fluida. I tampoc es parla bé d’un vestidor en què la lluita d’egos entre Vinícius i Mbappé va condemnar fins i tot Xabi Alonso. En canvi, al Barcelona sap que el tècnic i els companys celebrarien la seva arribada.
Finalment, el futbolista ha donat llum verda al City perquè negociï amb el Barcelona el seu traspàs després de comunicar al Reial Madrid la seva decisió de no complir l’acord segellat fa setmanes. Entre els arguments de la seva decisió hi ha els dubtes sobre la seva adaptació al joc de Mourinho, la seva facilitat per integrar-se en un estil de joc que li és familiar pels seus anys amb Guardiola o la relació que manté amb els jugadors blaugranes de la selecció espanyola. Es confirma així la bomba de l’estiu, el robatori per part del Barcelona al Reial Madrid del fitxatge de la Pilota d’Or del Mundial.
135 milions per Diomandé i Vini, fins al 2032
Yan Diomandé ja és jugador del Madrid. L’ivorià, de 19 anys, firma per set temporades, fins al 2033, després que el Leipzig donés llum verda a la marxa de l’extrem per uns 135 milions d’euros (120 fixos més 15 variables). Això el converteix en el fitxatge més car de la història del Madrid. L’acord, que EL PERIÓDICO va avançar el 28 de juliol passat, no es va fer públic a causa d’un problema entre els agents. A més, Vinícius va renovar pel Reial Madrid fins al 2032. El brasiler va guanyar el pols al club, que va cedir i va augmentar el seu salari i li va entregar part dels seus drets d’imatge.
Subscriu-te per seguir llegint
- Platja d'Aro dona temps a l'Estat per desafectar les 850 propietats del passeig a un preu simbòlic
- La tempesta deixa sense llum prop d'una hora Santa Coloma de Farners i provoca calamarsades a diferents punts de la província
- Detenen per homicidi imprudent el patró de la llanxa investigada per la mort d'un motorista d'aigua a Roses
- Una afectada pel cas de l’agència investigada per a possible estafa a l’Escala: «Demà marxàvem de safari i ens hem de quedar a casa»
- Uns encaputxats lliguen una dona de 70 anys i li roben 50.000 euros a Castell d’Aro
- Detingut per masturbar-se davant dels nens d'un casal d'estiu en una plaça del barri de Sant Narcís Girona
- L'agència de viatges investigada a l’Escala no constava declarada a Consum
- Girona desallotja l'antiga fàbrica Simon on hi havia 25 persones sense llar