Bàsquet Girona
El Bàsquet Girona presenta una equipació amb ADN gironí per la temporada vinent
La gran novetat són les barres blanques i vermelles en diagonal, que representen els quatre rius emblemàtics la ciutat de Girona
Andreu Coll
Dies intensos a Girona. Després d’anunciar ahir al vespre l’arribada de Mac McClung, avui el Bàsquet Girona ha volgut aprofitar la tirada mediàtica de la incorporació del nord-americà per fer oficial les equipacions tant de l'equip masculí com de l'equip femení per a la temporada vinent. A primera hora del matí el club ha posat a disposició dels aficionats la preventa de la samarreta, sense haver donat a conèixer els dissenys. Hores més tard, ha fet oficial els dissenys.
Es tracta d’un conjunt amb un estil trencador i diferent respecte a les últimes temporades. En els quatre anys que porta el club a l’ACB, l’aposta havia estat per donar tot el protagonisme al color vermell de manera llisa, amb presència de detalls blancs i negres pràcticament invisibles. Tan sols la temporada 2024-2025 el club va apostar per donar-li més presència al color blanc, a través d’unes barres que es combinaven amb el color vermell de manera vertical.
Per a la temporada vinent, les barres guanyen protagonisme, juntament amb el color blanc, amb la intenció de representar els quatre rius que travessen la ciutat de Girona. Això s'exemplifica en el fet que aquestes barres apareixen de manera diagonal, que travessen la samarreta de costat a costat, deixant el color vermell com a únic protagonista a la part del darrere, juntament amb la Senyera a la zona del clatell. D’aquesta manera es combinen els colors cromàtics i els emblemes de la ciutat, en una equipació que el club lluirà per tot Europa. S'ha presentat sota el lema "tot comença amb una gota".
Subscriu-te per seguir llegint
- S’enfonsa una embarcació de 12 metres després de xocar contra les roques a Torroella
- Faré volar Messi amb quatre bombes enganxades al meu cos
- Girona avança en la transformació de l'entrada sud amb el desallotjament de la fàbrica Simon i el nou institut
- Popeyes obre el seu primer restaurant a la província de Girona
- Necrològiques del 7 d'agosts de 2026
- Marc Puigtió renuncia a tots els seus càrrecs institucionals després de la polèmica amb l'àudio
- SOS Costa Brava recorre la llicència del Festival de Cap Roig i en demana la nul·litat
- Es disparen fins a 200 les denúncies pel cas de l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa