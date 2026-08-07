"Faré volar Messi amb quatre bombes enganxades al meu cos"
Prensa Ibérica accedeix en exclusiva als informes de l’IPCC, el centre de comandament policial dirigit per l’FBI durant el Campionat del Món dels EUA, el Canadà i Mèxic.
Luis Rendueles
Leo Messi va ser l’objectiu de la majoria de les amenaces a futbolistes abans i durant el Mundial. Els informes de l’IPCC (Centre de Cooperació Policial Internacional), dirigit per l’FBI amb la participació d’una inspectora de la Policia Nacional i un tinent de la Guàrdia Civil, així ho testimonien. L’amenaça més concreta contra Messi va arribar quan un home va trucar a l’aeroport de Dallas i va anunciar que ell i dos individus més es dirigien cap a l’estadi d’aquella ciutat, on es disputava l’Argentina-Jordània, proveïts de "bombes casolanes i un AR-15" (un fusell semiautomàtic). En el seu missatge van anunciar que agredirien "policies i jugadors dels dos equips", però el suposat terrorista va fer una "menció especial a Leo Messi", segons l’informe de seguretat.
Un altre dels partits de l’Argentina, el del 7 de juliol contra Egipte, també va ser objecte d’una amenaça investigada pel centre de comandament policial. Un usuari de la xarxa X va escriure: "Estic a punt d’entrar a l’estadi d’Atlanta i faré volar Messi amb quatre bombes enganxades al meu cos". Especialistes en explosius, guies canins i els seus agents K-9 van registrar l’estadi d’Atlanta quan, durant el partit, un altre home va trucar a la policia i va anunciar que havia deixat "tres bombes" en tres cubells d’escombraries de l’estadi.
Pel que fa als assetjaments, Cristiano Ronaldo va ser el jugador més perseguit. Ja el 14 de juny, un treballador de la FIFA va informar d’"un home sospitós" que preguntava "detalls" sobre l’allotjament del portuguès. La policia de Houston va identificar i va detenir aquell home el dia 16, allotjat al mateix hotel que Ronaldo i el seu equip.
Un altre home va ser detingut a Toronto (Canadà) per un incident molt similar quan Ronaldo va ser-hi. Aquesta vegada el seguidor va intentar ficar-se dins l’ascensor amb l’estrella portuguesa quan el van detenir. Va afirmar que només volia fer-se un selfie amb ell.
Altres incidents amb Ronaldo van passar a Miami, quan un home va intentar acostar-s’hi, i durant el partit Portugal-Croàcia, quan un altre home vestit amb una samarreta de Ronaldo va saltar al camp.
Un ninot de Mbappé
Messi i Ronaldo van ser amenaçats i assetjats durant el Mundial. Al llarg del campionat, altres futbolistes van ser assenyalats per incidents o errors que van cometre en els partits. El més famós va ser Kylian Mbappé. Va protagonitzar una escena tensa amb el porter del Paraguai. Poc després, el jugador del Reial Madrid va començar a rebre insults amb motius "xenòfobs", segons els informes policials. Una senadora paraguaiana fins i tot li ho va retreure a la xarxa social X. Finalment, un ninot amb la imatge de Mbappé "va ser cremat i retransmès" per xarxes socials al Paraguai els dies 5 i 6 de juliol, segons els informes policials.
Futbolistes que van cometre errors durant els partits també van ser amenaçats de mort. Un dels casos més greus que van recollir els informes de l’FBI va ser el del jugador noruec Alexander Sorloth (de l’Atlètic de Madrid) i la seva dona després que el davanter matalasser fallés una ocasió de gol clara.
També va ser amenaçat el jugador colombià Jaminton Campaz per fallar un penal. De fet, no va poder tornar al seu país amb els seus companys després del Mundial. I els informes policials també recullen amenaces contra el defensa francès Lucas Digne, que va fer un penal molt clar a Lamine Yamal en el partit França-Espanya.
Un cas especial va ser el del seleccionador Hong Myung-bo i l’equip de Corea del Sud, eliminats en la primera ronda del Mundial. Tots van haver de ser "escortats per un gran dispositiu policial" cap a l’aeroport per haver rebut amenaces de mort.
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