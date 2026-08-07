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El Govern confia que la FIFA triï Espanya per a la final del Mundial

Ministra d’Educació, Formació Professional i Esports, Milagros Tolón.

Ministra d’Educació, Formació Professional i Esports, Milagros Tolón. / José Luis Roca / EPC

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El Periódico

Madrid

La ministra d’Educació, Formació Professional i Esports, Milagros Tolón, va dir ahir que la FIFA ha sigut "molt clara i molt taxativa desmentint" l’oferiment al Marroc per acollir la final de la Copa del Món 2030, arran d’una notícia publicada dimecres pel diari britànic The Times, i es va mostrar convençuda que l’organisme finalment triarà Espanya per acollir l’últim partit del campionat.

"El més important és que la FIFA ja ho ha desmentit. Treballem amb ella i tenim la pròxima reunió durant el mes de setembre. Ha sigut molt clara i molt taxativa desmentint aquesta notícia. Continuarem treballant perquè volem, i així ha de ser, que la final del Mundial sigui a Espanya", va afegir Tolón en una entrevista al programa Hora 25, de la cadena SER.

Líders de la candidatura

La ministra va explicar que des del Govern continuaran treballant perquè "Espanya té molt per oferir, no només des del punt de vista esportiu". "Acabem de guanyar el Mundial, no només el masculí, també el femení, i Espanya va ser la que va liderar amb Portugal la candidatura del Mundial i després s’hi va adherir el Marroc. Jo confio que la final sigui a Espanya", va reiterar.

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Posteriorment, va recordar que "qui decideix" finalment "és la FIFA", si bé va apel·lar "al sentit comú" i, "sobretot", "als avantatges que té fer-ho a Espanya".

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